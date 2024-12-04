112 Acil Sağlık Haftası Muğla'da Kutlandı - Son Dakika
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112 Acil Sağlık Haftası Muğla'da Kutlandı

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Muğla'da 112 Acil Sağlık Haftası etkinlikleri, şehir turu ile kutlandı ve farkındalık yaratıldı.

04.12.2024 12:42
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Muğla'da 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kutlandı

MUĞLA - 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında Muğla'nın Menteşe ilçesinde ambulans, itfaiye, jandarma, polis ve AFAD ekiplerinin katılımıyla şehir turu düzenlendi.

Şehir turu, Menteşe Cumhuriyet Meydanı'ndan start aldı. Ekip araçlarının siren eşliğinde katıldığı etkinlikte, sağlık ve acil hizmetlerin önemine dikkat çekildi.

Ambulanslar, itfaiye araçları, jandarma ve polis ekip araçları ile AFAD'a ait araçların yer aldığı konvoy, Menteşe'nin sokaklarında tur atarak vatandaşlara 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nin hayati önemi konusunda farkındalık mesajı verdi.

1-7 Aralık tarihleri arasında düzenlenen 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında çeşitli farkındalık etkinliklerinin devam edeceği belirtilirken, yetkililer acil durumlarda 112'yi doğru kullanmanın önemine bir kez daha dikkat çekti.

Şehir turu, Menteşe'nin sokaklarını dolaştıktan sonra sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 112 Acil Sağlık Haftası Muğla'da Kutlandı - Son Dakika

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