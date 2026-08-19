12 Yaşında Hafızlık Tamamladı - Son Dakika
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12 Yaşında Hafızlık Tamamladı

12 Yaşında Hafızlık Tamamladı
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Hatice Sena Öztürk, 11 aylık eğitimle 12 yaşına girmeden hafızlığını tamamladı.

Burdur'un Bucak ilçesinde 11 yaşında hafızlık eğitimine başlayan Hatice Sena Öztürk, yaklaşık 11 aylık eğitimin ardından 12 yaşına girmeden hafızlığını tamamladı.

Bucak Müftülüğü Yeni Mahalle Yatılı Kız Kur'an Kursunda eğitim gören Hatice Sena Öztürk, hafızlık sürecinde yoğun bir çalışma programı yürüttü. Her gün düzenli olarak ezber yapan Öztürk, bir yandan yeni ayetleri ezberlerken diğer yandan daha önce öğrendiği sure ve ayetleri tekrar etti. Öğretmeni Fatma Alver'in desteğiyle çalışmalarını sürdüren Öztürk, yaklaşık 11 ayın sonunda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi. Yaşına rağmen gösterdiği azim ve disiplinle hafızlığını kısa sürede tamamlayan Öztürk, başarısıyla ailesini ve öğretmenlerini gururlandırdı. Hafızlık sınavına hazırlanan Öztürk, sınavdan bir gün önce minder hatmini de tamamladı. Genç hafız, Fatiha Suresi'nden Nas Suresi'ne kadar Kur'an-ı Kerim'i bir günde ezbere okuyarak hatmetti. Hafızlığını tamamlamasının ardından hocası Fatma Alver ile birlikte Bucak İlçe Müftüsü Osman Demirel'i ziyaret eden Öztürk, burada başarısını paylaştı. Müftü Demirel, genç hafızı tebrik ederek kendisine hediye takdim etti.

"12 yaşıma girmeden bu güzel ve anlamlı yolculuğu tamamlamış oldum"

Hafızlık sürecini anlatan Hatice Sena Öztürk, "Hafızlık eğitimine 11 yaşında Bucak Müftülüğü Yeni Mahalle Kız Kur'an Kursunda başladım. 11 ay gibi kısa bir sürede hafızlığımı tamamlayarak 12 yaşıma girmeden bu güzel ve anlamlı yolculuğu tamamlamış oldum. Bu süreç benim için sabır, emek ve fedakarlıkla geçen bir dönemdi. Gecemi gündüzüme katarak yorulduğum zamanlarda bile hedefimden vazgeçmedim. Sınavımdan bir gün önce de minder hatmini tamamladım. Kur'an-ı Kerim'i Fatiha Suresi'nden Nas Suresi'ne kadar okuyarak hatim etmenin gururunu ve huzurunu yaşadım" dedi.

"Bizim için gurur duyulması gereken bir olay"

Bucak İlçe Müftüsü Osman Demirel ise, "Bucak Müftülüğü Kur'an Kursumuzdan böyle bir öğrenin mezun olması, hafızlık sınavını kazanması gerçekten bizim için gurur duyulması gereken bir olay. Bucak halkımız Kur'an-ı Kerim'e, hafızlığa değer veriyor. Biz de bu durumdan mutlu oluyoruz. Kızımız hafızlık sınavına girmeden bir gün öncesinde Osmanlı'dan günümüze kadar gelen geleneği tamamlamış, hocasının önünde minder hatmini tamamlamış, okumuş hafızlığını teyit etmiş ve daha sonrasında da sınavına girmiş" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 12 Yaşında Hafızlık Tamamladı - Son Dakika

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