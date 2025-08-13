12 Yaşındaki Çocuğun Parmağı Demir Boruya Sıkıştı, İtfaiye Kurtardı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde ikamet eden 12 yaşındaki Ekrem Can adlı çocuğun demir boruya sıkışan parmağı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Parmağı demir boruya sıkışan ve ailesinin durumu fark etmesi üzerine ilk olarak Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürülen çocuk, daha sonra Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine sevk edildi. Burada gerekli müdahalenin Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılması gerektiği belirtilerek, itfaiye ekiplerinden destek istendi.

Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesine gelen itfaiye ekibi, Ekrem Can'ın parmağının sıkıştığı demir boruyu doktor gözetiminde yaklaşık bir saatlik operasyonla çıkardı.

Demir boru çıkarılıp parmağına pansuman yapıldıktan sonra taburcu edilen Ekrem Can'ın ailesi, itfaiye ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Bitlis Belediyesi İtfaiye Müdürü Nazmi Olcay, ailelere yönelik yaptığı uyarılarında, çocukların oyun oynarken çok dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. - BİTLİS