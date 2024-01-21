120 pehlivan deve Denizli arenasında buluştu

Şampiyon develer yağmur altında kıyasıya mücadele etti

Başkan Zolan, "Değerlerimizi çocuklarımıza aktararak yürüyüşümüz güçlenecek"

DENİZLİ - Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerini üçüncüsünü 120 pehlivan devenin katılımıyla Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde başladı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Bu değerlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu sürece bizde bu talepleri karşılama noktasında gayret sarf edeceğiz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yörük kültürünün önemli bir geleneği olan deve güreşlerinin ikincisi, vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin Yörük kültürünü gelecek nesillere aktarma adına düzenlediği geleneksel deve güreşi, sabahın erken saatlerinde develerin yerini almasıyla başladı. Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'nde ikincisi düzenlenen deve güreşine Denizli'nin yanı sıra Aydın ve Muğla başta olmak üzere çevre illerden 120 pehlivan deve katıldı. Tarihi ve kültürel öğelerin yaşatıldığı deve güreşine katılım ücretsiz olurken, vatandaşlar heyecana ortak oldu. Gün boyu sürecek olan müsabakalar, heyecan dorukta devam ediyor.

"Bu değerlerimize sahip çıkarak, gençlerimize aktararak yolumuza devam edeceğiz

Vatandaşların yoğun ilgisi olduğunu ifade eden Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Yörük kültüründen, ecdadımızdan gelen bu deve güreşlerini yapmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu değerlerimize inşallah hep birlikte sahip çıkmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları olduğu sürece bizde bu talepleri karşılama noktasında gayret sarf edeceğiz. Bu değerlerimize sahip çıkarak, gençlerimize aktararak yolumuza devam edeceğiz. Bizi biz yapan değerlerimiz var. Bunlara sahip çıkamazsak biz olmaktan çıkarız. Çocuklarımıza aktaramazsak, çocuklarımızın bizim çocuklarımız olması mümkün değil. Başka kültürlerle yetişen çocuklar o medeniyetin çocukları olur. Bizim çocuklarımız olabilmeleri için en güzel değerlerimizi o çocuklara aktarmamız gerekiyor. Bu değerleri çocuklarımıza aktararak inşallah ülke olarak yürüyüşümüz güçlenecek" dedi.

Geleneksel sporların ve değerlerin yaşatılması için Geleneksel Türk Spor Oyunları Kompleksi'ni yaptıklarını ifade eden Başkan Zolan, "Yağlı pehlivan güreşlerimizi, deve güreşlerimizi, okçuluk gibi buna benzer geleneksel sporlarımızı bu tesisimizde yapmaya devam edeceğiz. İnsanlarımıza bu duyguları yaşatmaya gayretlerimiz en üst seviyede devam edecek" ifadelerini kullandı.