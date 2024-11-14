13. Ordu Günleri İstanbul\'da Başladı

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Bu yıl 13.'sü düzenlenen Ordu Günleri'nin açılışı Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Gelin hep birlikte 4 gün burada olalım" dedi.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliği ile İstanbul'da düzenlenen 13'üncü Ordu Günlerinin açılışı Yenikapı Etkinlik alanında gerçekleştirildi. Saat 15.00'da başlayan programa TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"1 saat 15 dakikada Ordu'ya gelebiliyorsunuz"

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "O bakımdan gelin hep birlikte 4 gün burada olalım. Geri kalan günlerde de sizi Ordu'ya davet ediyorum. Ordu Havalimanıyla birlikte İstanbul'un en uzak semti kadar uzak, belki ondan daha yakın. 1 saat 15 dakikada Ordu'ya gelebiliyorsunuz. Onun için size çok yakın. Zaten gönüllerimiz sizlerle birlikte. Bizde Ordu'da büyük bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. Huzur kenti oldu Ordu. Ordu'da dinlenmek isterseniz huzurlu bir şekilde türkülerini dinlemek isterseniz, tiyatrocularımızın 60 yıldır inmeyen perdesinde sanatı izlerseniz. Gelin mutluluğun resmini Ordu'nun her yerinde görün" dedi.

"Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımızda birbirimizi daha çok sevdiğimizde birbirimiz için daha fazla şeyler yapacağız"

Ordu Valisi Muammer Erol da, "Ben valiniz değil kardeşiniz olarak şunu gördüm, bu kardeşim diyeceğim hemen herkes bu sıfatta. Yani bu istisnasız sıfatla girmeyecek biri ile Ordu'da tanışmadım. Hepinizin bu manada güzelliğini, sevgisini, muhabbetini arttırsın. Bu Cenab-ı Hakkın Ordu'nun doğasına verdiği bütün zenginlikleri imkanları fırsata hayatımızı daha iyi noktalara götürme noktasında fırsatlara dönüştürmek için en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. İnşallah bu kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımızda birbirimizi daha çok sevdiğimizde birbirimiz için daha fazla şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış gerçekleştirildi. 17 Kasım'a kadar 13'üncü Ordu Günleri devam edecek. - İSTANBUL