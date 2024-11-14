13. Ordu Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

13. Ordu Günleri İstanbul'da Başladı

13. Ordu Günleri İstanbul\'da Başladı

Ordu Günleri'nin açılışı Yenikapı etkinlik alanında yapıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, katılımcılara Ordu'ya davet etti. 17 Kasım'a kadar sürecek olan etkinlik, çeşitli protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

14.11.2024 17:56  Güncelleme: 18:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 13.'sü düzenlenen Ordu Günleri'nin açılışı Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirildi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Gelin hep birlikte 4 gün burada olalım" dedi.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliği ile İstanbul'da düzenlenen 13'üncü Ordu Günlerinin açılışı Yenikapı Etkinlik alanında gerçekleştirildi. Saat 15.00'da başlayan programa TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, Ordu Valisi Muammer Erol, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

"1 saat 15 dakikada Ordu'ya gelebiliyorsunuz"

Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "O bakımdan gelin hep birlikte 4 gün burada olalım. Geri kalan günlerde de sizi Ordu'ya davet ediyorum. Ordu Havalimanıyla birlikte İstanbul'un en uzak semti kadar uzak, belki ondan daha yakın. 1 saat 15 dakikada Ordu'ya gelebiliyorsunuz. Onun için size çok yakın. Zaten gönüllerimiz sizlerle birlikte. Bizde Ordu'da büyük bir değişim ve dönüşüm içindeyiz. Huzur kenti oldu Ordu. Ordu'da dinlenmek isterseniz huzurlu bir şekilde türkülerini dinlemek isterseniz, tiyatrocularımızın 60 yıldır inmeyen perdesinde sanatı izlerseniz. Gelin mutluluğun resmini Ordu'nun her yerinde görün" dedi.

"Kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımızda birbirimizi daha çok sevdiğimizde birbirimiz için daha fazla şeyler yapacağız"

Ordu Valisi Muammer Erol da, "Ben valiniz değil kardeşiniz olarak şunu gördüm, bu kardeşim diyeceğim hemen herkes bu sıfatta. Yani bu istisnasız sıfatla girmeyecek biri ile Ordu'da tanışmadım. Hepinizin bu manada güzelliğini, sevgisini, muhabbetini arttırsın. Bu Cenab-ı Hakkın Ordu'nun doğasına verdiği bütün zenginlikleri imkanları fırsata hayatımızı daha iyi noktalara götürme noktasında fırsatlara dönüştürmek için en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. İnşallah bu kardeşliğimize sıkı sıkıya sarıldığımızda birbirimizi daha çok sevdiğimizde birbirimiz için daha fazla şeyler yapacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış gerçekleştirildi. 17 Kasım'a kadar 13'üncü Ordu Günleri devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mehmet Hilmi Güler, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, istanbul, Kültür, Yerel, Yaşam, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel 13. Ordu Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin Beştepe’deki görüşmesi sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin Beştepe'deki görüşmesi sona erdi
17:38 BBP lideri Mustafa Destici: Kobani’ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi BBP lideri Mustafa Destici: Kobani'ye Peşmerge yerine Türk askeri girmeliydi
16:21 21 yaşındaki Rojin Kabaiş’in ölüm nedeni belli oldu 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
14:54 Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti Tamirini yaptığı asansörün altına kalan adam hayatını kaybetti
14:52 Özel: Bakanlıklara ’Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun’ talimatı verildiğini biliyoruz Özel: Bakanlıklara 'Gidin belediyelerde suç bulun, bulamıyorsanız uydurun' talimatı verildiğini biliyoruz
09:03 Galatasaray, Devler Ligi’nde büyük hezimete uğradı Galatasaray, Devler Ligi'nde büyük hezimete uğradı
08:38 Mbappe’nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi Mbappe'nin paylaştığı fotoğraf Real Madrid taraftarını endişelendirdi
08:15 İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın paniği
08:07 Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok Lisansı elinden alınan hakeme ikinci şok
07:59 9. Yargı Paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi 9. Yargı Paketi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
07:50 AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik’ten Atatürk için skandal “diktatör“ çıkışı AK Parti kurucusu Hüseyin Çelik'ten Atatürk için skandal "diktatör" çıkışı
02:29 Bakanlığın kayyum atadığı Mardin’de ’10 gün sürecek’ dikkat çeken karar Bakanlığın kayyum atadığı Mardin'de '10 gün sürecek' dikkat çeken karar
01:57 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için ’Kabul edilemez’ dedi AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, kayyum kararları için 'Kabul edilemez' dedi
01:08 Ankara’nın ardından İBB’nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı Ankara'nın ardından İBB'nin konser harcamalarına da soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2024 19:27:06. #1.11#
SON DAKİKA: 13. Ordu Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.