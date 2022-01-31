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13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu - Son Dakika

13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu

31.01.2022 21:05

13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu 13 yıl önce safra kesesi ameliyatı geçiren ve son 2 yılda 15 doktora muayene olan hastanın ikinci safra kesesi ameliyatla alındı Denizli'de 13 yıl önce safra kesesinde ameliyat geçiren ancak benzer şikayetlerinin ortaya...

13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu

13 yıl önce safra kesesi ameliyatı geçiren ve son 2 yılda 15 doktora muayene olan hastanın ikinci safra kesesi ameliyatla alındı

DENİZLİ - Denizli'de 13 yıl önce safra kesesinde ameliyat geçiren ancak benzer şikayetlerinin ortaya çıkması üzerine son 2 yılda 15 doktor tarafından farklı tedaviler gören hasta, ikinci bir safra kesesinin olduğunu öğrenince şok oldu. Safra kesesi alındığı için yıllarca ilaç tedavileriyle geçiştirilen hasta, tespit edilen ikinci safra kesesinin de ameliyatla alınmasıyla sağlığına kavuştu.

Denizli'de yaşayan Faruk Karacaoğlu, 2009 yılında artan ağrıları sonrası hastaneye giderek safra kesesinden ameliyat oldu. Geçen süre zarfından benzer rahatsızlıkları tekrardan ortaya çıkan Karacaoğlu, farklı doktorlara giderek tedavi olmaya çalışsa da sağlığına bir türlü kavuşamadı. Başvurduğu her uzman tarafından farklı teşhis ve tedaviler önerilen Karacaoğlu'nun ameliyat olduğunu söylemesinin ardından ilaç tedavileri devam etti. Son 2 yıldan bu yana 15 doktora giderek ağrılarından kurtulmaya çalışan hasta, Genel Cerrahi Uzmanı Ahmet İmdat Koçberber tarafından yapılan muayenesinde ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu. Faruk Karacaoğlu, Özel Egekent Hastanesi'nde yapılan başarılı operasyonun ardından hasta sağlığına kavuştu.

"Yıllar içerisinde bu kesenin içerisinde taşlarda oluşmuş"

Safra kesesinin normal olanının ilk alındığını belirten Dr. Koçberber, "Safra kesesinin hem kanalı hem de damarının çift olması nadir bir durum. Yıllar önce benim bir hastamın da başına gelmişti. Bu hastamız 12-13 sene önce başarılı bir şekilde safra kesesi ameliyatı geçirmiş. Safra kesesinin orijinal yerinde olanı alınmış. Ancak normal yerinde olmayan arka tarafta yeni bir kanalı olarak ayrı damarı olan daha farklı ikinci safra kesesi varmış. Yıllar içerisinde bu kesenin içerisinde taşlarda oluşmuş. Hastamız farklı semptomlarla doktorlara gitmiş ama safra kesesi alındığı için ilaç tedavisiyle geçiştirilmiş" dedi.

"Hayati tehlikede oluşturabilirdi"

İlerleyen süreçte ikinci safra kesesinin önemli etkenlere neden olabileceğini ifade eden Dr. Koçberber, "Hastamızı dün kapalı bir şekilde ameliyat ettik ve bu ikinci safra kesesini biraz zorda olsa aldık. Bizde doktorlar olarak safra kesesinde ameliyat oldu diye ayrı bir safra kesesi olduğunu düşünüp buna göre hastada ileri tetikleri yapmamız gerekiyor. Ana safra kanalı dediğimiz poledok kanalına baskı yapıp neredeyse çürümesine, tıkanıklığına sebep olup hayati tehlikede oluşturabilirdi" diye konuştu.

"Sende safra kesesi var deyince şok oldum"

Çok farklı tedavilerin uygulandığını belirten hasta Karacaoğlu ise, "Daha önceden 2009'da operasyon geçirdim sol keseden ameliyat olmuştum. Uzun bir zaman rahatsızlığım olmadı ama yazın yoğunlaşmaya başladı. Tekrardan hastaneye geldik ve doktor safra kesesi taşı olduğunu söyledi. Hocaya ben safra kesesi ameliyatı olmuştum deyince üzerinde durmamıştı. Farklı tedaviler uygulandı. Son 1-2 aydır ağrılarım daha da artarak yoğunlaştı. Buraya geldik ve film çektik, İmdat bey safra kesesinde taş var dedi bana. Ben safra kesesinden ameliyat oldum deyince doktorda şaşırdı. Yapılan ultrason ardından gerçekten ikinci bir safra kesesi olduğu ortaya çıktı. Filmlerden sonra hocam ile baya şaştık. Sende safra kesesi var deyince şok oldum" ifadelerini kullandı.

13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu
13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu
13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu

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Denizli, Doktora, İlaç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 13 yıl sonra ikinci bir safra kesesi olduğunu öğrenince şok oldu - Son Dakika
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