 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 Gençler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi

1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 Gençler Ligi'nde şampiyon oldu

Bilecik U-18 Gençler Ligi'nde şampiyonluk yaşayan 1308 Osmaneli Belediye Spor, büyük bir sevinçle kupalarını kaldırdı. Tüm maçları kazanan takım, son maçında da Gölpazarı Belediye Spor'u mağlup ederek şampiyonluk kupasını aldı.

1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 Gençler Ligi\'nde şampiyon oldu
30.01.2024 - 10:27,  Güncelleme: 10:33
Abone Ol

Bilecik U-18 Gençler Ligi'nde şampiyon 1308 Osmaneli Belediye Spor olurken, sporcular kupalarını büyük bir sevinçle kaldırdılar.

Ligde oynadığı tüm maçları kazanan ve iki maç öncesi şampiyonluğunu garantileyen 1308 Osmaneli Belediyespor, son maçında da Gölpazarı Belediye Spor'u mağlubiyete uğratarak şampiyonluk kupasını aldı. Belediye Başkanı Münür Şahin, altyapıda örnek takım olmanın sonuçlarını aldığını belirterek, "Tüm maçlarını kazanarak centilmence Bilecik şampiyonu olan U-18 takımımızı kutluyorum. Bilecik ilinde altyapı maçlarına değer veren ASFK Başkanı Nusret Tosun ve Futbol İl Temsilcimiz Engin Toku kardeşlerimi kutluyorum. Yoğun müsabaka trafiğinde maçları yöneten hakem camiamıza ve altyapıya önem veren tüm altyapı kulüplerimizi kutluyorum. Çok değerli hocalarımızı sporcularımıza verdikleri değer ve yaptırdıkları bilimsel çalışmalarla bir sporcu yetiştirme merkezine getirdikleri altyapımız için bir kez daha kutluyorum. Sporcularımıza, sporcularımızın ailelerine, hocalarımıza, yöneticilerimize ve büyük taraftarımıza bir kez daha teşekkür ediyor onları kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gölpazarı, Osmaneli, Bilecik, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 Gençler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika


11:23
Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19
TÜRK-İŞ: Ocak Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı TÜRK-İŞ: Ocak Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı
11:15
Oz Büyücüsü Filminde Çalınan Ayakkabılar İçin Hırsıza Para Cezası Oz Büyücüsü Filminde Çalınan Ayakkabılar İçin Hırsıza Para Cezası
11:02
Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55
Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
10:55
CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı
10:52
Dolar/TL 30,36 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 30,36 seviyesinden işlem görüyor

Son Dakika
11:23 Fenerbahçe'den ayrılan Miguel Crespo, Rayo Vallecano'ya transfer oldu
11:19 TÜRK-İŞ: Ocak Ayında Açlık ve Yoksulluk Sınırları Açıklandı
11:15 Oz Büyücüsü Filminde Çalınan Ayakkabılar İçin Hırsıza Para Cezası
11:02 Fenerbahçe, ''Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu'' dedirtecek! Serdar Dursun geri dönüyor
11:02 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'ın paylaşımının altına herkes aynı şeyi yazdı
10:55 Bircan Bali, eski partneri Seren Serengil'e yüklendi: Mantığı yok, kafası çalışmıyor
10:55 CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay, Mehmet Cengiz'e arazi satmış! Tepkiler yükselince savunma yaptı
10:52 Dolar/TL 30,36 seviyesinden işlem görüyor
10:27 İsrail güçleri doktor kılığına girdi, hastaneyi bastı!
10:23 Netanyahu'yu zora sokan rest: Anlaşmayı imzalamazsa hükümetten ayrılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 11:37:28. #1.11#
SON DAKİKA: 1308 Osmaneli Belediye Spor U-18 Gençler Ligi'nde şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement