Kaynak: İHA

Arama kurtarma köpekleri de Mehmetçikler ile birlikte deprem bölgelerinde aralıksız görev yapıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › 132'nci saatin ardından gelen umutlandırıcı kurtuluş - Son Dakika

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