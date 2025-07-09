1326 Pınarbaşı Spor'a Tahliye Şoku - Son Dakika
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Yerel

1326 Pınarbaşı Spor'a Tahliye Şoku

1326 Pınarbaşı Spor\'a Tahliye Şoku
09.07.2025 09:12
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1326 Pınarbaşı Spor, gerekçe olmadan tahliye edilerek malzemeleri dışarı kondu, hukuki süreç devam ediyor.

Bursa spor'un kurucu kulüplerinden biri olan 1326 Pınarbaşı Spor, gerekçe gösterilmeden Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tahliye edildi. 400 sporcunun antrenman yaptığı tesisler polis eşliğinde boşaltıldı ve kulüp malzemeleri kapı önüne kondu. Hukuki süreci devam eden kulüp, tarihi mirasıyla birlikte kaderine terk edildi. Vakıflar Müdürlüğü, tahliye kararının Anıtlar Kurulu'nun talebiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Bursaspor'un kurucu kulüplerinden biri olan ve halen 400 çocuğa spor yapma imkanı sağlayan 1326 Pınarbaşı Spor Kulübü, kiracısı olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından iddiaya göre herhangi bir gerekçe gösterilmeden tesislerinden tahliye edildi. 2020 yılında Ercan Gineli tarafından devralınan kulüp, kısa sürede yeniden yapılanarak faaliyete geçti. 2022 yılında mahalle sakinlerinin desteğiyle canlandırılan 1326 Pınarbaşı Spor, üç yıl içinde iki şampiyonluk kazanarak Süper Amatör Lig'e yükseldi.

Yaklaşık üç yıldır faaliyetlerini sürdüren kulüp yetkilileri, 2025 yılının Ocak ayında sözleşmesini yenilemesine rağmen yalnızca 15 gün sonra sözleşmesinin tek taraflı feshedildiğini öğrendi. Vakıflar yetkilileri, kulübe sadece 'Genel kurul kararı' alındığını bildirirken, kararın gerekçesiyle ilgili net bir açıklama yapılmadı. Karara itiraz eden kulüp yönetimi, yürütmeyi durdurma kararı alarak yasal süreci başlattı. Ancak alınan geçici durdurma kararına rağmen, altı ay sonra yeniden tahliye kararı çıkarıldı ve kulübe yalnızca bir haftalık süre tanındı. Hukuki süreç devam ederken, tesis polis eşliğinde boşaltıldı. Kulüp binasında bulunan tüm malzemeler dışarı çıkarıldı ve bina önünde yöneticiler tarafından korunmaya çalışılıyor.

Kulübün tamamen fedakarlıkla yeniden kurulduğuna dikkat çeken Kulüp Başkanı İsmail Akar, "Kapanmak üzere olan, dernekler masasından silinmeye hazırlanan bir kulübü borçla devraldık. Yaklaşık üç yıldır aktif şekilde faaliyet gösteriyoruz. Bu süre içinde iki şampiyonluk yaşadık ve şu anda Süper Amatör Lig'e yükseldik. 15, 17 ve 18 yaş kategorilerinde ve A takım seviyesinde liglere katılıyoruz. Hafta sonları düzenlenen futbol okulumuzda ise yaklaşık 150 çocuğa eğitim veriyoruz. Toplamda ise 400'e yakın sporcuya hizmet sunuyoruz" dedi.

Kulübün yalnızca sportif değil, tarihi bir misyon taşıdığını vurgulayan Akar, "Pınarbaşı Spor'un geçmişi aslında çok daha eskiye dayanıyor. Herkesin bildiği gibi Bursaspor, beş kulübün birleşmesiyle kuruldu. Bu kulüplerden biri de Pınarspor'du. Biz, Pınarbaşı Spor olarak o kulübün devamıyız. Bu nedenle sadece bir spor kulübü değil, Bursa için tarihi bir değeri temsil ediyoruz" diye konuştu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün gerekçe göstermeden kendilerini çıkarttığı söyleyen İsmail Akar, "2020 Şubat ayında kulübü Ercan Gineli devraldı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile sözleşme imzalanarak tesisin işletmesini üstlendi. 2024 sonunda süresi dolan sözleşmemizi 2025 Ocak ayında yenilemek üzere başvurduk. Görüşmelerde herhangi bir sorun olmadığı söylendi, yeni sözleşmemiz imzalandı. Ancak yaklaşık 15 gün sonra kira ve ödeme bilgileri için aradığımızda, bize 'Genel kurul kararıyla sizin tahliyenize kara verildi ve sözleşmeniz feshedildi' denildi. Sebebini sorduğumuzda ise bir gerekçe gösterilmedi. Sadece 'Kurul kararı' denilerek geçiştirildik" ifadelerini kullandı.

Dava sonuçlanmadığı halde tahliye edildiklerini belirten Akar, "Altı ay sonra yeniden tahliye kararı çıkarıldı ve bize yalnızca bir haftalık süre tanındı. Karşı dava açtık, hukuki sürecimiz halen devam ediyor. Ancak dava sonuçlanmadan, mahkemeden karar bile çıkmadan bugün polis eşliğinde zorla tahliye edildik" dedi.

Kulüp malzemeleri çalınmasın diye gece boyunca nöbet tutacağını ifade eden Kulüp Başkanı İsmail Akar, "Şu an tüm malzemelerimiz, antrenman ekipmanlarımız, kulübe ait tarihi eşyalar, kupalar, formalar ve kişisel eşyalarımız dışarıda. Hepsi tesisin önünde duruyor. 1326 Pınarbaşı Spor, Kulübü resmen kaderine terk edildi. 400 çocuğa hizmet veren bu kulübün başkanı olarak bugün işimi gücümü bırakıp burada eşyaların başında nöbet tutuyorum. Çünkü başka çaremiz kalmadı" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Bursaspor, 3-sayfa, Hukuk, bursa, Yerel, Polis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel 1326 Pınarbaşı Spor'a Tahliye Şoku - Son Dakika

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