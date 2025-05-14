14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Araban\'da Kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü sarımsak tarlasında kutlandı.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun'un tarafından kutlama programı organize edildi. Arabanlı sarımsak üreticileri ve tarım işçileriyle bir araya gelen Kaymakam İşçimen, Arabanlı çiftçiler ve tarım işçilerinin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı.

Sarımsak üreticileriyle Araban Sarımsağı üretimi hakkında bilgiler alan Kaymakam İşçimen, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun'dan da Araban Ovası'nda yetişen Araban Sarımsağı'nın ekimi, sulanması, bakımı ve hasadı dönemleri hakkında bilgiler aldı.

Arabanlı çiftçilerin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlayan Araban Kaymakamı Özgür İşçimen,"Geçimini topraktan sağlayan, topraktan aldığı ürüne değer katarak onu bizlere ulaştıran Arabanlı çiftçilerimizin emeği kutsaldır. Araban Ovası'nda son yıllarda tarım alanında çok başarılı çalışmalar yürüten çiftçilerimiz tarım sektöründe önemli bir büyüme göstermiştir. Tarım ve hayvancılık üretiminin her kademesinde çalışan vefakar Arabanlı çiftçilerimizin üretim ve verimliliğin arttırılması, yaşam şartlarının yükseltilmesi, ürettikleri ürünlerin pazarlara ulaştırılması, ilçemizin, bölgemizin ve ülkemizin tarım ve hayvancılığının kalkınmasında yüksek öneme sahiptir. İlçemizin gelişmesinde önemli payı bulunan çiftçilerimize minnet ve şükran duyuyorum. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyor, emekleriyle bize önemli zenginlikler kazandıran çiftçilerimize esenlikler diliyorum" dedi.

Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üretici Birliği Başkanı Hasan Altun ise,"Arabanlı çiftçilerimiz Araban Ovası'nın verimli topraklarında ürettikleri tarım ürünleri ile ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizin ekonomisine önemli katkı sunan Arabanlı çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutlar tüm çiftçilerimize bol ve bereketli hasat önemi geçirmeleri temenni ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP