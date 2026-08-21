14 Yaşındaki Ezel Süzgün, Şef Olma Hedefiyle Çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

14 Yaşındaki Ezel Süzgün, Şef Olma Hedefiyle Çalışıyor

14 Yaşındaki Ezel Süzgün, Şef Olma Hedefiyle Çalışıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı'nda 14 yaşındaki Ezel Süzgün, yaz tatilini çalışarak değerlendirip şef oldu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'daki bir köfteci dükkanında çalışan 14 yaşındaki Ezel Süzgün, yaz tatilini evde oturmak yerine çalışarak değerlendiriyor. Garsonlukla başladığı mesleğinde gösterdiği azimle mutfağa geçerek şefliğe kadar yükselen Süzgün, kazandığı ilk parayla bisiklet aldığını, şimdiki hedefinin ise elektrikli bisiklet almak ve Türkiye'nin en iyi şefi olmak olduğunu söyledi.

Adapazarı ilçesinde bulunan tarihi Uzun Çarşı'da, yaz tatilini değerlendirmek için başladığı garsonluk mesleğinde şefliğe kadar yükselen 14 yaşındaki Ezel Süzgün, başarısıyla çevresinden takdir topluyor. Mesleğe babasının izinden giderek adım atan, yoğurduktan sonra pişirip servis ettiği köftelerle ve hizmetindeki samimiyet ile görenleri şaşkına çeviren Süzgün'ün hedefi ise Türkiye'nin en iyi şefi olmak.

"Türkiye'nin en iyi şefi olmak istiyorum"

Mutfaktaki sürecini ve hayallerini anlatan Ezel Süzgün, "Köftecilikte şef olarak çalışıyorum, şefliğe atandım. Yazın evde oturacağıma gelirim burada çalışırım daha iyi olur dedim ve geldim. Çalışmak güzel bir şey, babamda 17 senedir bu iş yapıyor. Ben de esnaf olmak istiyordum zaten. Bu işi öğrenmek için ve esnaf olabilmek için başladım. Meslek lisesine gidip şeflik okumak istiyorum. Geleceğe dair hayalim MasterChef programına katılıp en iyi şef ilan edilmek. Haftalık bin lira kazanıyorum. Şu ana kadar kazandığım parayı biriktirip bisiklet aldım. Şimdi elektrikli bisiklet almak için para biriktiriyorum. Yazın burada çalışmaya geldiğimde garson olarak başladım. Öğrene öğrene, biber pişiriyorum, köfte yoğurup pişiriyorum. Bunları öğrendikçe daha ileri gittim. Sonra da şef oldum. Türkiye'nin en iyi şefi olmak istiyorum" dedi.

"Siz de çalışırsanız siz de başarırsınız"

Çevresinden olumlu tepkiler aldığını ifade eden şef Süzgün, "Arkadaşlarım güzel şeyler söylüyor, biraz da kıskananlar oluyor ama genelde beğeniyorlar. Gurur duyuyorlar. Bir de onlara 'siz de çalışırsanız siz de başarırsınız' diyorum. Onlarda çalışıyor. Okul dönemlerinde çalışacağım. Bir sürü öğretmenim gördü, 'aferin' dediler" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Gastronomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14 Yaşındaki Ezel Süzgün, Şef Olma Hedefiyle Çalışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaeli’de esrarengiz olay: Denizde 2’si kadın 3 ceset bulundu Kocaeli'de esrarengiz olay: Denizde 2'si kadın 3 ceset bulundu
Melisa Döngel Rize’de coştu Kuymak yerken bakın ne yaptı Melisa Döngel Rize’de coştu! Kuymak yerken bakın ne yaptı
Ali Çamlı’dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap Ali Çamlı'dan Ali Koç kıyaslamasına sansasyonel cevap
Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis Skandalı İsrailli Bakan Ben-Gvir paylaştı: Tutsakların idam edileceği tesis
Sidiki Cherif’in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ’’Ne alaka’’ diyor Sidiki Cherif'in sorulan soruya verdiği cevabı duyanlar ''Ne alaka?'' diyor
Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor Bulgaristan’daki Yavuz Usta için iade çağrısı: Mağdurlar harekete geçilmesini bekliyor

15:23
Eski bakan adına tahsisli İşte kardeş Kuriş’in yakalandığı araçtan çıkan para
Eski bakan adına tahsisli! İşte kardeş Kuriş'in yakalandığı araçtan çıkan para
15:21
Fenerbahçe’de Semedo’nun yerine 25 milyon euroluk genç yıldız
Fenerbahçe'de Semedo'nun yerine 25 milyon euroluk genç yıldız
15:15
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı Livakovic para kazandırarak gidiyor
Fenerbahçe ile Barcelona anlaştı! Livakovic para kazandırarak gidiyor
14:51
Galatasaray’da bir ayrılık daha Yeni takımı belli oldu
Galatasaray'da bir ayrılık daha! Yeni takımı belli oldu
14:48
Türkiye’den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
14:13
Özgür Özel’den Öcalan’ın yolladığı ’özel selama’ yanıt
Özgür Özel'den Öcalan'ın yolladığı 'özel selama' yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2026 15:55:45. #7.12#
SON DAKİKA: 14 Yaşındaki Ezel Süzgün, Şef Olma Hedefiyle Çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.