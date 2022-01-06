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141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika

141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı

06.01.2022 10:33
141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam ediyor. Merkez Eli bünyesindeki 'İyilik Hareketi' çerçevesinde hayırsever vatandaşların kullanmadığı ancak kullanılabilir durumda olan ihtiyaç fazlası beyaz eşya, mobilya ve elektronik eşyalar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya devam ediyor.

'Mobilya ve Beyaz Eşya' iyilik hareketi kapsamında 578 hayırseverin adresinden alınan ihtiyaç fazlası kullanılabilir eşyalar, kayıt oluşturan 141 hanenin tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Merkezefendi Belediyesi ekiplerince belirtilen adreslerden alınan eşyalar dezenfekte edildikten sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine en uygun şekilde yerleştiriliyor. 'Mobilya ve Beyaz Eşya' iyilik hareketine destek olmak isteyen hayırseverlerin 444 8 662 numaralı çağrı merkezinden ya da https://www.merkezefendi.bel.tr/merkezeli/ adresinden kayıt oluşturması gerekiyor. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi vatandaşların da belirtilen adresten başvuru yapmaları gerekiyor.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi'de dayanışmanın her geçen gün arttığını belirtti. Hayırseverlerin büyük katkı sağladığı iyilik hareketinin amacına ulaşmaya devam ettiğini söyleyen Başkan Doğan, "Geçtiğimiz yıl başlatmış olduğumuz iyilik hareketi kapsamında ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya, onların yanında olmaya devam ediyoruz. Dayanışmanın, paylaşmanın çok yüksek seviyelerde olması bizleri son derece mutlu ediyor. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşıladığımız 'Mobilya ve Beyaz Eşya' iyilik hareketimizle 141 hanemizin tüm ihtiyaçlarını karşıladık. Katkıda bulunan tüm hayırsever hemşehrilerimizi teşekkür ediyorum. Merkezefendi için, Merkezefendililer için çalışmaya her zaman devam edeceğiz. Merkezefendi dayanışmayla, birliktelik duygusuyla çok daha güzel" diye konuştu. - DENİZLİ

141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı
141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı
141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı
141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı
141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı

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Merkezefendi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 141 hanenin tüm ihtiyaçları karşılandı - Son Dakika


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