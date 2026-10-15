15 Ekim'de Cizre'de kadın çiftçi Rukiye Kalkan Tarım Müdürlüğünce ziyaret edildi - Son Dakika
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15 Ekim'de Cizre'de kadın çiftçi Rukiye Kalkan Tarım Müdürlüğünce ziyaret edildi

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15 Ekim\'de Cizre\'de kadın çiftçi Rukiye Kalkan Tarım Müdürlüğünce ziyaret edildi
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Şırnak Cizre'de 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kapsamında İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kadın çiftçi Rukiye Kalkan'ı ziyaret ederek gününü kutladı. Ziyarette kadın çiftçilerin tarıma katkısı konuşuldu ve yetkililer emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Dünya Çiftçi Kadınlar Günü dolayısıyla Şırnak'ın Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarlada alın teri döken kadın çiftçi Rukiye Kalkan'ı ziyaret ederek gününü kutladı.

Cizre ilçesinde, 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Günü kapsamında kadınların tarımsal üretimdeki emeğine dikkat çekildi. Cizre İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçede çiftçilik yapan Rukiye Kalkan ile bir araya geldi. Ziyarette, kadın çiftçilerin üretimin her aşamasındaki gayreti ve tarıma sağladığı katkılar konuşuldu. Kadınların tarımda önemli bir rol üstlendiğini belirten yetkililer, üretime sundukları katkılardan dolayı kadın çiftçilere teşekkür etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, toprağa emek veren ve üretime katılan tüm kadın çiftçilerin 15 Ekim Dünya Çiftçi Kadınlar Gününü kutladı.

Kaynak: İHA
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