15. GAP Oscar'ına iki cumhurbaşkanı katılacak - Son Dakika
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15. GAP Oscar'ına iki cumhurbaşkanı katılacak

20.04.2022 18:32
15. GAP Oscar'ına iki cumhurbaşkanı katılacak

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, bu yıl 15.'sini gerçekleştirecekleri Uluslararası GAP Oscar'ı ödül törenine iki ülkenin cumhurbaşkanının katılacağını duyurdu.

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, bu yıl 15.'sini gerçekleştirecekleri Uluslararası GAP Oscar'ı ödül törenine iki ülkenin cumhurbaşkanının katılacağını duyurdu.

14 Mayıs 2022 tarihinde Malatya'da düzenlenecek olan Uluslararası GAP Oscar Töreni'nin bölgenin tanıtımı için çok önemli olduğuna dikkat çekerek açıklamalarda bulunan GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz, "Gazeteciler olarak bardağın hep boş tarafını görmeye çalışıyoruz, eksikleri yarım kalanları tamamlama telaşındayız. Mesleğimiz eleştiriyi öne alan tarafıyla her zaman gündemde oluyor. Biz GAP Oscar'ı ödülleriyle bardağın dolu tarafını öne çıkarıyoruz. İçinde yaşadığımız topluma hayat veren, toplumsal kalkınmanın gelişmenin mimarlarını da öne çıkarıp ödüllendirme amacıyla bu töreni yapıyoruz. Bu yıl 15.'si düzenlenecek organizasyona çeşitli ülkelerden 2 cumhurbaşkanı, 4 bakan, 4 ticaret ve sanayi odası başkanı, milletvekilleri, siyasiler, sanat, basın ve iş dünyasından çok önemli isimlerin teşrif edecekler. Bu program ile bölgenin tanıtımı ve bölgesel ilişkilerin gelişmesine mutlak surette önemli katkılar sunulacaktır. Şanlıurfa'da düzenlediğimiz ilk toplantı da 5 isim açıklamıştık. Bu günde ödül organize komisyonumuz üzerinde mutabık kaldığı isimleri açıklıyoruz." dedi.

Kıymaz, açıklamasına şöyle devam etti: "KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gagavuz Yeri Cumhurbaşkanı İrena Walf, Irak- Erbil Devlet Bakanı Aydın Maruf, Kırım- Ukrayna Bakanı Abdulcemil Kırımlıoğlu, TBMM MSK Başkanı Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Yalçın Topçu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Kırgızistan Ankara Büyükelçisi, Kuçanicbeg Ömüraliyev, Romanya Cumhurbaşkanı Baş Danışmanı Sorin Stancu, Romanya- Türkiye TSO Başkanı Tamer Atalay ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan katılacaktır. İsimlerinin yanı sıra, 10 ilden birer başarılı gazeteci, iş dünyasından, siyaset ve spor dünyasından önemli isimlerde bu törende ödül alacaktır. Çeşitli ülkelerden organizasyonu takip etmek üzere çok sayıda gazeteci ve davetlinin katılacağı programda çok sürpriz isimler içinde ödüller hazırlandı." - ADIYAMAN

15. GAP Oscar'ına iki cumhurbaşkanı katılacak

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15. GAP Oscar'ına iki cumhurbaşkanı katılacak - Son Dakika


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