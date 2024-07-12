Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'da Otobüs Seferlerini Ücretsiz Yapacak - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'da Otobüs Seferlerini Ücretsiz Yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz\'da Otobüs Seferlerini Ücretsiz Yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediye otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Vatandaşlar, bu özel günde belediye otobüsleriyle ücretsiz seyahat edebilecek ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere kolaylıkla ulaşabilecek.

12.07.2024 14:31  Güncelleme: 14:32
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediye otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediye otobüs seferlerinin ücretsiz olacağını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşlar ücretsiz bir şekilde belediye otobüsleriyle seyahat edebilecek. Ayrıca o gün Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere de vatandaşlar belediye otobüsleriyle ulaşım sağlayabilecek.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Milletimizin kahramanlık destanı yazdığı, gözünü dahi kırpmadan meydanlara koştuğu o gecenin üzerinden 8 yıl geçti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediye otobüslerimizle ulaşımlar ücretsiz olacak. Demokrasi Meydanı'nda şehitlerimizi yad edecek, milletimizin zafer buluşması için yine meydanlarda olacağız. Şehrin dört bir yanından gelecek olan vatandaşlarımız için belediye otobüslerimiz gün boyu ücretsiz hizmet sunacak. Tüm Sakarya'yı Demokrasi Meydanı'na bekliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz'da Otobüs Seferlerini Ücretsiz Yapacak - Son Dakika

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