Şehit oğlundan 15 Temmuz itirafı: Babasını kaybederek yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehit oğlundan 15 Temmuz itirafı: Babasını kaybederek yaşadı

Şehit oğlundan 15 Temmuz itirafı: Babasını kaybederek yaşadı
16.07.2026 09:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'daki 15 Temmuz anma programında şehit polis Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, babasını kaybederek 15 Temmuz'u yaşadığını ve o gecenin ömrünü ikiye ayırdığını söyledi. Vali Bilgihan da darbe girişimine karşı milletin direnişini vurguladı.

Burdur'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü programında konuşan şehit Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, "Ben 15 Temmuz'u televizyon ekranlarından öğrenen biri değilim. Ben 15 Temmuz'u babasını kaybederek yaşayanlardan biriyim. Benim için o gece sadece bir darbe girişiminin tarihi değildir. Benim için o gece bir evladın ömrünü ikiye ayıran gecedir" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da düzenlediği hain darbe girişiminin 10. yılında Burdur'da şehitler anıldı. Gazi Caddesi'nde kortej yürüyüşüyle başlayan program, Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinliklerle devam etti.

"Milletimizin imkanları ile alınan silahlar bu millete çevrilmek istendi"

Programda konuşan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Bu akşam Cumhuriyet Meydanı'nda milletimiz hafızasına silinmez harflerle yazılan 15 Temmuz gecesini anmak, o gece gösterilen büyük direnişi, fedakarlığı ve vatan sevgisini bir kez daha yüreklerimizde hissetmek için bir aradayız. 15 Temmuz 2016 gecesi devletimizin varlığına, milletimizin iradesine, demokrasimize ve istikbalimize yönelmiş hain bir teşebbüs yaşandı. Milletimizin imkanları ile alınan silahlar bu millete çevrilmek istendi. Milletin emaneti olan kurumlar, milletin iradesine kast etmek için kullanılmak istendi. Ancak bu karanlık hesap Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin iman dolu göğsüne, sarsılmaz ferasetine ve vatan sevgisine çarparak paramparça oldu" diye konuştu.

"Ben 15 Temmuz'u babasını kaybederek yaşayanlardan biriyim"

15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16 uçağıyla düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Polisi Akif Altay'ın oğlu Niyazi Altay, "Bugün burada sadece konuşma yapmak üzere bulunmuyor, bugün burada bir evlat olarak, bir şehidin emaneti olarak bulunuyorum. Bugün burada konuşurken yalnızca dudaklarımdan çıkan kelimeler konuşmuyor. Bugün burada yıllardır içimde büyüttüğüm bir özlem konuşuyor. Çünkü ben 15 Temmuz'u televizyon ekranlarından öğrenen biri değilim. Ben 15 Temmuz'u babasını kaybederek yaşayanlardan biriyim. Benim için o gece sadece bir darbe girişiminin tarihi değildir. Benim için o gece bir evladın ömrünü ikiye ayıran gecedir. Bir tarafında babasının olduğu günler, bir tarafında da babanın hasreti ile geçen günler" şeklinde konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı, öğrenciler tarafından hazırlanan şiirlerin okunması ve video gösterimi ile devam etti. Saat 00.13'te tüm camilerde sala okunurken, vatandaşlar gecenin geç saatlerine kadar demokrasi nöbeti tuttu. - BURDUR

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Politika, Burdur, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Şehit oğlundan 15 Temmuz itirafı: Babasını kaybederek yaşadı - Son Dakika

Ömer Halisdemir’in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını: Oğluma onun adını verdim
Ülkenin en ünlü meydanında “tabutta yatan Trump“ afişi Üzerinde sloganlar yer aldı Ülkenin en ünlü meydanında "tabutta yatan Trump" afişi! Üzerinde sloganlar yer aldı
ABD’den İran’a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte ABD'den İran'a yeni yaptırım hamlesi: Petrol ihracatı hedefte
Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım Haluk Levent için savcıya sunulan belge bomba: İyi niyetlerini kullanıp kandırdım
Anaokulunda skandal ihmal 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu Anaokulunda skandal ihmal! 5 yaşındaki çocuğu az daha canından ediyordu
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası

10:11
Haluk Levent’in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
Haluk Levent'in savcılık ifadesi ve cezaevine götürüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:34
İlyas Yalçıntaş’ın evinden çıkanlara bakın
İlyas Yalçıntaş'ın evinden çıkanlara bakın
08:33
Nasuh Mahruki’ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
Nasuh Mahruki'ye 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşımı nedeniyle gözaltı kararı
07:43
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
Ünlülere yeni dalga uyuşturucu operasyonu! Sıla, İlyas Yalçıntaş ve Fatih Aksoy dahil 25 kişiye gözaltı kararı
07:04
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı
Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
04:30
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 10:17:21. #7.13#
SON DAKİKA: Şehit oğlundan 15 Temmuz itirafı: Babasını kaybederek yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.