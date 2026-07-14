Tekirdağ'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika
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Tekirdağ'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz

Tekirdağ\'da 15 Temmuz\'da ulaşım ücretsiz
14.07.2026 15:32  Güncelleme: 15:35
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Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde TEKULAŞ'a bağlı tüm toplu taşıma araçlarının il genelinde ücretsiz hizmet vereceğini duyurdu. Uygulama ile anma programlarına katılımın kolaylaştırılması ve vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren TEKULAŞ'a bağlı tüm toplu taşıma araçları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde il genelinde ücretsiz hizmet verecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında uygulanacak ücretsiz ulaşım hizmetiyle vatandaşlar, TEKULAŞ'a bağlı tüm otobüs hatlarından gün boyunca herhangi bir ücret ödemeden yararlanabilecek.

Uygulama sayesinde hem resmi anma programlarına katılımın kolaylaştırılması hem de vatandaşların şehir içi ulaşım ihtiyaçlarının rahat ve güvenli şekilde karşılanması hedefleniyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen uygulamayla, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde vatandaşların düzenlenecek anma etkinliklerine kolaylıkla ulaşabilmeleri ve kent genelinde toplu ulaşımın daha erişilebilir hale getirilmesi de hedefleniyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tekirdağ'da 15 Temmuz'da ulaşım ücretsiz - Son Dakika

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