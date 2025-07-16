15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında tüm yurtta camilerde selalar okundu

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü olan selalar, bu gece ülke genelindeki camilerde tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesi ile 81 ilde 15 Temmuz hain darbe girişimi programları yapıldı. Programlarda, 9 yıl önce darbe gecesi camilerde okunan selalar ile milli birlik çağrısı yapılmış ve darbeye karşı çıkılmıştı. Hain darbe girişiminin 9. yılında tekrar camilerde selalar okundu, şehitler için dualar edildi. Taksim ve Fatih'de bulunun tüm camilerde gece yarısı selalar okundu. - İSTANBUL