İzmir\'de 15 Temmuz Dijital Deneyim Merkezi Açıldı

İzmir'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hazırlanan Dijital Deneyim Merkezi, milletin demokrasi mücadelesini sanal gerçeklik ve ileri teknolojiyle vatandaşlara aktarmak üzere kapılarını açtı. İktisat Kongresi Binası'nda ziyaretçilerini ağırlayacak olan merkezin açılışında konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, ""O günlerin unutulmamasını, hem bizlere hem de gençlerimize ve yavrularımıza bu duyguların doğru bir şekilde aktarılmasını istiyoruz" dedi.

İzmir İktisat Kongresi Binası Fuaye Alanı'nda kurulan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Dijital Deneyim Alanı'nın açılışı gerçekleştirildi. Törene; İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, üniversite rektörleri ve çok sayıda protokol üyesi katıldı. 13-18 Temmuz tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan merkezde, milletin demokrasi mücadelesi ve 15 Temmuz destanı farklı dijital deneyim alanlarıyla gelecek nesillere aktarılacak.

"Milletimiz önemli bir kahramanlık hikayesi yazmıştır"

Hain darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla düzenlenen açılışta konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, Türk milletinin tarihte eşine az rastlanır bir şekilde terör örgütünün saldırısına uğradığını hatırlattı. Vali Elban, "O gece güçlü ve kararlı iradesi ile Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimiz bu girişime karşı durmuş; meydanlarda, havalimanlarında darbeye direnen herkes önemli bir kahramanlık hikayesi yazmıştır. Gece aydınlığa dönüştü ve vatanımıza, milletimize kasteden FETÖ o gece tamamen yenilgiye uğratıldı. Kurşunlara, toplara göğsünü siper eden 251 vatandaşımız şehit, 2 binin üzerinde vatandaşımız ise gazi oldu. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı, huzurlu bir ömür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Milletimizin ferasetiyle gurur duyacaksınız"

O gece yaşananların üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen milletin hafızasındaki yerini taze koruduğunu vurgulayan Vali Elban, sözlerini şöyle sürdürdü: "O günlerin unutulmaması, yaşananların gençlerimize ve yavrularımıza doğru bir şekilde anlatılıp aktarılması amacıyla bu sergiyi açıyoruz. Sergimizde çok özel seçkiler ve hatıralar yer alıyor. Dolayısıyla burayı gezdiğinizde hem derin düşüncelere dalacak hem de milletimizin feraseti ve kahramanlığıyla bir kez daha gurur duyacaksınız."

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile merkezin açılışı yapıldı. Vali Elban ve beraberindeki heyet sergiyi gezerek, sanal gerçeklik (VR) gözlükleriyle hazırlanan özel videoları izledi. Program, Vali Elban'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anı Defteri'ni imzalamasıyla sona erdi. - İZMİR