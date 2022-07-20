15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

20.07.2022 16:47
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SANKO Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

SANKO Üniversitesi Hastanesi Anadolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen anma töreni, Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. 15 Temmuz gecesi yaşanan karelerden hazırlanan slayt gösterisinin ardından, katılımcılar Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz videosunu izledi. Törenin sonunda katılımcılara "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" için hazırlanan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Sunuculuğunu SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Nida Zeliha Çiçek'in yaptığı törene, SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Metin Bayram, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Murat Akkın, SANKO Üniversitesi Hastanesi Mesul Müdürü Dr. Suat Özerbaş, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. - GAZİANTEP

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OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi OMÜ'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli düzenlendi DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bayburt'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Bayburt'ta
Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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