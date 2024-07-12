15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM\'de Fotoğraf Sergisi açıldı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergi açıldı. Sergide, 15 Temmuz günü yaşanan olaylara ait fotoğraflar ve öğrenciler tarafından yapılan 15 Temmuz destanı konulu resimler yer alıyor. Sergi, 15 Temmuz gününe kadar ziyaretçilere açık olacak. Ayrıca sergide bulunan anı defterine vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaşabilecekler. Açılışa Malatya Vali Yardımcıları, Milli Eğitim Müdürü, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü ve diğer yetkililer ile vatandaşlar katıldı. Açılışta öğrencilerin kahramanlık türkülerini seslendirdiği mini bir konser de gerçekleştirildi.

12.07.2024 13:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde sergi açıldı. 15 Temmuz günü yaşanılanlara ait fotoğrafların yer aldığı sergi ile öğrenciler tarafından yapılan 15 Temmuz destanı konulu resimlerin yer aldığı sergi 15 Temmuz gününe kadar açık olacak. Sergi de ayrıca yer alan anı defterine de vatandaşlar duygu ve düşüncelerini paylaşabilecek.

Etkinliğin açılışına Malatya Vali Yardımcıları Bilal Basrı ve Talat Tabur, Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Yener Oba ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi kurdele kesimi ile ziyarete açılırken, öğrencilerin kahramanlık türkülerini seslendirdiği mini konser de dinleyicilerden tam not aldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Alışveriş, Demokrasi, 15 Temmuz, Malatya, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:44 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kürtçe trafik uyarıları yazmaya başladı
11:12 Patrona bak İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım Patrona bak! İşçileri fırçalayıp tehdit etti: Yarın herkesi kapının önüne koyarım
10:32 Hayali üniversite iddiası Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
10:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede
09:54 Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı Sosyal medyada canlı yayın yapıyordu, yanlışlıkla kafasına sıktı
13:34 Resmi teklif yapıldı Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor Resmi teklif yapıldı! Cenk Tosun, ezeli rakibe imzayı atıyor
13:02 Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım Gözaltına alınan Gaga Bulut: Yaptığım paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım
11:45 Kimse bilmiyordu İşte Zehra Güneş’in sır gibi sakladığı abisi Kimse bilmiyordu! İşte Zehra Güneş'in sır gibi sakladığı abisi
11:42 Adnan Oktar’ın 5 milyarlık malına el konuldu Listede neler var neler Adnan Oktar'ın 5 milyarlık malına el konuldu! Listede neler var neler
11:41 Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede Ekonomide taşlar yerine oturuyor mu? Yıllık cari açık 2 yıl sonra en düşük seviyede
11:28 Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli Sahipsiz köpek sorunu sizce nasıl çözülmeli?
11:23 Fenomen ismin intikam planı Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş Fenomen ismin intikam planı! Polatların telefonuna bağlanıp her şeyi kaydetmiş
11:21 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: 270 bin 761 açık iş tespit ettik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 14:02:18. #1.13#
SON DAKİKA: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Malatya Park AVM'de Fotoğraf Sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement