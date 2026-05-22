253 Şehit İçin İdlib\'de Kurban Kesilecek

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, şehit ve gazi ailelerinin talebiyle geçtiğimiz yıl Gazze ve Suriye'ye ulaştırılan kurban bağışlarının bu yıl da devam edeceğini belirterek, "253 şehidimiz adına 253 kurban" mottosuyla İdlib'de ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını söyledi.

15 Temmuz Derneği ile Türk Kızılay iş birliğinde Suriye'nin İdlib bölgesindeki kurban yardım organizasyonuna ilişkin Kuzguncuk'taki dernek binasında basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı öncesinde şehit ve gazi ailelerinden anlamlı bir talep geldiğini belirterek, ailelerin kurban bağışlarının Gazze ve Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını istediğini ifade etti. Gazze'de yaşanan mağduriyetlerin şehit ailelerini derinden etkilediğini söyleyen Turunç, dernek olarak bu konuda öncülük yapmaları yönünde talepler aldıklarını kaydetti. Suriye'de yıllardır süren savaş nedeniyle mağdur olan insanlara da kardeşlik görevi bilinciyle destek olmak istediklerini belirten Turunç, Türkiye'ye gelen Suriyeli ailelerle zaman içerisinde güçlü bağlar kurulduğunu söyledi. Kurban bağışlarının yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda kardeşlik mesajı taşıdığını ifade eden Turunç, "Ülkenize dönseniz de kardeşliğimiz devam ediyor mesajı vermek istedik" dedi.

Geçtiğimiz yıl Türk Kızılay iş birliğiyle yaklaşık 345 kurban kesildiğini belirten Turunç, yapılan organizasyonun hem yardım ulaştırılan aileleri hem de bölgeye giden şehit yakınları ile gazileri duygulandırdığını söyledi. Bölgedeki insanların teşekkürleri ve dualarının unutulmaz olduğunu ifade eden Turunç, organizasyona katılanların dönüş yolunda bile yeniden gitme isteğini dile getirdiğini aktardı. Bu yıl da bir kampanya başlattıklarını belirten Turunç, Kızılay ile protokolün devam ettiğini ve kurbanların profesyonel ekipler tarafından hijyenik şartlarda kesileceğini söyledi. Kurban etlerinin soğuk hava depolarında muhafaza edilerek, kısa sürede kamplarda yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacağını kaydeden Turunç, bayram sürecinde beş kişilik bir ekiple yeniden bölgeye gideceklerini belirtti. Hatay üzerinden sınırı geçerek kurban kesimlerine nezaret edeceklerini ifade eden Turunç, bayram namazının ardından kurbanların kesileceğini ve dağıtımların yerinde takip edileceğini söyledi. Dünyanın farklı bölgelerinde insanların savaş, yoksulluk ve insan hakları ihlalleri nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğine dikkat çeken Turunç, "İnsanların kendi topraklarında huzur içinde yaşayabilmesini istiyoruz. Ancak yaşanan acılar karşısında bizlere kardeşlik görevimizi yerine getirmek düşüyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL