15 Temmuz Gazisi Taşdemir\'e Ömer Halisdemir tablosu verildi

Batman'da 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde ayağından vurularak yaralanan 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'e şehit aileleri tarafından hazırlanan el işlemeli Ömer Halisdemir tablosu verildi.

Sason ilçesinde Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde düzenlenen 15 Temmuz şehitlerini anma programına davet edilen 15 Temmuz hain darbe kalkışması sırasında İstanbul Büyük şehir Belediyesi önünde ayağından vurularak yaralanan 15 Temmuz gazisi Ayhan Taşdemir'e Dernek Başkanı Mutalip Çelik ve yönetimi tarafından, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığında görevliyken komutanlığı ele geçirmeye çalışan darbe yanlısı Tuğgeneral Semih Terzi'yi göğsünden vurarak öldüren ve ardından diğer darbe yanlısı askerler tarafından vurularak şehit edilen koruma astsubayı Ömer Halisdemir'in el işlemeli tablosu hediye edildi. - BATMAN