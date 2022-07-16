15 Temmuz Iğdır'da Coşku İçinde Kutlandı - Son Dakika
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15 Temmuz Iğdır'da Coşku İçinde Kutlandı

16.07.2022 01:09

15 Temmuz Iğdır'da Coşku İçinde Kutlandı Iğdır'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı düzenlendi.

15 Temmuz Iğdır'da Coşku İçinde Kutlandı

IĞDIR - Iğdır'da, 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi Milli ve Birlik günü programı düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Iğdır'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. İlk olarak Şehit aileleri ile gaziler için yemek programı düzenlendi. Program, Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'mızın okunması ve Kur'an tilavetiyle devam etti. Daha sonra 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbe yanlısı askerler tarafından şehit edilen ilk şehit Iğdırlı Bülent Aydın'ın hayatı ile ilgili kısa bir sinevizyon izletildi. Daha sonra meydanda toplanan kalabalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dev ekrandan dinlediler.

Daha sonra program, 00: 13'te selaların okunmasıyla son buldu.

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Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Iğdır'da Coşku İçinde Kutlandı - Son Dakika

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