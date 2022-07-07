15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı

07.07.2022 11:57
15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı

Anadolu Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği darbe girişiminin 6. yıl dönümünde 15 Temmuz demokrasi şehitlerini ve gazilerini unutmadı.

Anadolu Üniversitesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da teşebbüs ettiği darbe girişiminin 6. yıl dönümünde 15 Temmuz demokrasi şehitlerini ve gazilerini unutmadı. Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2016'da düzenlenen "Türkiye Aşkına: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma programına Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Sözen, Prof. Dr. İbrahim Kaya, Prof. Dr. Fatih Temizel ile öğretim üyeleri katılım gösterdi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, 15 Temmuz şehitleri için Anadolu Üniversitesi Camii İmamı Salih Koçyiğit'in okuduğu Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve dua ile devam etti.

Rektör Erdal: "15 Temmuz Türk tarihinin kırılma noktalarından biridir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirdiği konuşmasında şunları söyledi:

"Türk tarihinin kırılma noktalarından biri olan 15 Temmuz, hiçbir zaman esareti kabul etmeyen aziz milletimizin yazdığı unutulmaz bir diriliş destanıdır. Bu önemli gün, bizler için kültürel belleğimizin kurucu bir değeri ve demokrasi bilincimizin göstergesi olarak geleceğimizin inşasındaki temel dayanak noktalarımızdan biridir. 251 vatandaşımızın şehit, 2193 vatandaşımızın gazi olduğu o karanlık gecede; aziz milletimiz tarih boyunca kazandığı zaferlere bir yenisini daha eklemiştir."

"Milli irademize sahip çıkan başta gazilerimiz olmak üzere tüm aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum"

Rektör Erdal konuşmasının devamında ise, "6. yıl dönümünü idrak edeceğimiz bu günlerde, bağımsızlık inancı ile demokrasiye sahip çıkan şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, bu hain girişimi unutturmamak ve gelecek nesillere hatırlatmak için buradayız. Bu vesileyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, bayrağımız, bekamız, yarınlarımız ve bizi biz yapan değerlerimiz uğruna geçmişten bugüne canlarını feda ederek ebediyete irtihal eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, bu karanlık gecede demokrasimize ve milli irademize sahip çıkan başta gazilerimiz olmak üzere tüm aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Programda TRT Haber tarafından hazırlanan "Geceden Şafağa" konulu belgesel filmin gösterimi yapıldı. "Anadolu Ajansı Objektiflerinden Milli İradenin Yükselişi" fotoğraf sergisi katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Düzenlenen anma programının ardından ise "Tanıklarıyla 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Milli İradenin Zaferi" çevrim içi konferansı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Şahin'in üstlendiği konferansın konuşmacıları 15 Temmuz Vatan Şehitleri ve Gazileri Derneği Genel Başkanı Zeki Kılınç ile 15 Temmuz Gazisi Üzeyir Civan oldu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz kahramanları Anadolu Üniversitesinde anıldı - Son Dakika

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