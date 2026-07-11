15 Temmuz etkinliğinde köprüye dev Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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15 Temmuz etkinliğinde köprüye dev Türk bayrağı asıldı

15 Temmuz etkinliğinde köprüye dev Türk bayrağı asıldı
11.07.2026 14:27
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15 Temmuz Derneği, darbe girişiminin 10. yılında Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı astı. Dernek Başkanı Turunç, 'Türk milleti özgürlüğün ve bağımsızlığın ne demek olduğunu bilir' dedi. Şehitler rahmetle anıldı, milli birlik mesajı verildi.

15 Temmuz Derneği tarafından, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı. Etkinlikte konuşan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet" dedi.

İstanbul Valiliği, İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen törende, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı. Köprüye asılan dev Türk bayrağı, İstanbul Boğazı hattı ve çevre semtlerden de görülebilir hale gelirken, etkinlikte 15 Temmuz şehitleri rahmetle anıldı, gazilere minnet duyguları ifade edildi. Etkinliğin, 15 Temmuz'un 10'uncu yılında milli birlik ve beraberlik mesajı vermek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

"Bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum"

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, "Milletimizin kahramanca direnişinin sembollerinden birisi olan 15 Temmuz Köprüsü'ndeyiz. Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri al bayrağımızı hem bugün burada, 15 Temmuz Köprüsü'nde, hem de diğer etkinliklerimizde dalgalandıracağız. Ben, 253 şehidimiz başta olmak üzere bu köprüde canlarını veren, bayrağımızın özgürce dalgalanmasını sağlayan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

"Bu bayrak her zaman bu yurtta dalgalanacak"

15 Temmuz akşamı Acıbadem'de şehit olan Murat Naiboğlu'nun eşi Şehit Gülsu Ayvacı ise, "Burada olmak gerçekten çok onur verici. Burada Türk milletinin, sembolik olarak tabii ki, hem cesaretini hem iradesini hem de gücünü, iman gücünü göstereceğiz. Bu bayrak her zaman bu yurtta dalgalanacak, her zaman biz bu gururu yaşayacağız" şeklinde konuştu.

"Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet"

Etkinliğe ev sahipliği yapan 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç da, "Hain darbe girişiminin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 10 yıllık geçen süre içerisinde şehit aileleri ve gazilerimizle, 15 Temmuz Derneği olarak yakın münasebetimiz var. Biraz önce hanımefendinin de ifade ettiği gibi, şehitlerimizin ne eşleri, ne çocukları, ne anneleri, ne babaları çocuklarının şehit olmalarından dolayı hiçbir üzüntü duymuyorlar ve hatta gurur duyuyorlar. Ülkemize yönelik bir darbe girişimi olduğu takdirde, "Benim ailemden en yakını şehit olmuştu; babam, abim, eşim, kardeşim şehit olmuştu. Yine bir şeyle karşılaşırsak, vatanımız, devletimiz, bayrağımız tehlikeye girse, evimizdeki tüm insanlar şehit olmak arzusuyla biz de meydanlara çıkarız." derler. Bundan şunu anlıyoruz: Türk milleti özgürlüğün, bağımsızlığın ne anlama geldiğini bilen bir millet. Bedeli ne olursa olsun bu özgürlüğü korumak adına her türlü fedakarlığı yapacak bir anlayışa sahip. 15 Temmuz hain darbe girişimindeki ortaya konulan kahramanlık bunun bir göstergesi" değerlendirmesinde bulundu.

"Her yaş grubundaki insan meydanlara çıkmıştı, bedeli ne olursa olsun diye. Onun bedeli zafer oldu, onun bedeli özgürlük oldu"

"Biz, doğduğumuz günlerden itibaren kulağımıza okunan ezanla, annelerimizin, aile büyüklerimizin kulaklarımıza söyledikleri ninnilerle vatan sevgisi, millet sevgisi, Allah Peygamber sevgisi ve bu milletin kırmızı çizgileri neyse o ninnilerle büyüdük ve o eğitimle yetiştik" diyen Turunç, "Dolayısıyla bu anlayışta olan bir milleti, dünyanın en süper gücü, emperyal gücü de karşımıza çıksa, asla devletimizi yıkamayacak, milletimizi bölemeyecek. Bu manada hiçbir emperyal ülke Türkiye'nin üzerinde hesap yapmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum. Milletimi meydanlara çağırıyorum.' dediğinde, her yaş grubundaki insan meydanlara çıkmıştı, bedeli ne olursa olsun diye. Onun bedeli zafer oldu, onun bedeli özgürlük oldu. Onun bedeli, bir daha emperyal ülkelerin hesap yapmaması adına hesaplarını gözden geçirmesi oldu. Bu milletin bir ferdi, oğlu olduğum için gurur duyuyorum ve şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki bundan sonraki ülkemize sahip çıkmayla alakalı herkesin duyguları daha üst perdede olacak ve inşallah milletimiz uzun yıllar, binlerce yıl bu topraklarda özgürce yoluna devam edecek; insanlık adına bir medeniyeti dünyada inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, 15 Temmuz gazisi ve 15 Temmuz şehidi Şefik Şefkatlioğlu'nun eşi Vahide Şefkatlioğlu ve çok sayıda davetlide katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Güvenlik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz etkinliğinde köprüye dev Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

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