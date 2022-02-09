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15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi - Son Dakika

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi

09.02.2022 10:20
15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanı Serkan Aybar görevini Murat Aldemir'e devretti.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanı Serkan Aybar görevini Murat Aldemir'e devretti.

15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşanarak il başkanlığına Murat Aldemir getirildi. 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nı Murat Aldemir'e devreden eski başkan Serkan Aybar, "Yaklaşık olarak 2 yıldır sürdürmekte olduğum 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı görevim süresince milli birlik ve beraberlik adına çalışmalar gerçekleştirdik. Yakın çevremin de bildiği gibi çocuğumun rahatsızlığından dolayı işimden arta kalan süre zaten kısıtlı olduğundan gerek çocuğum ile daha rahat ilgilenmek adına bu süreçte 15 temmuz Milli İrade Ocakları Malatya il başkanlık görevimi bırakarak görevi mevcut il başkan yardımcısı Murat Aldemir'e devrediyorum" dedi.

Göreve yeni atanan Aldemir ise 15 Temmuz milli irade ruhunu devam ettirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Allah bir daha 15 Temmuz gibi darbe girişimleri yaşatmasın. Bizim yolumuz devletimizin yanında durmaktır. Kim bu devletin içerisinde yuvalanmış hainlerle iş tutarsa bilsin ki karşısında 15 Temmuz Milli İrade Ocakları'nın bir neferini bulacaktır" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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15 Temmuz, Malatya, Milli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Milli İrade Ocakları Malatya İl Başkanlığı'nda bayrak değişimi - Son Dakika


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