15 Temmuz şehidi, Cumhurbaşkanı koruması Mehmet Çetin mezarı başında anıldı

15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünde şehit düşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruması Mehmet Çetin, darbe girişiminin 9.yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen darbe girişiminin 9.yıl dönümünde çeşitli programlar düzenlendi. Programa Vali Naci Aktaş, AK Parti Uşak Milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkan Yardımcısı Çağlar Samancı, Uşak Üniversitesi Rektörü Ekrem Savaş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kolcu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz, Şehit Polis Mehmet Çetin'in babası ve protokol üyeleri katıldı.

Düzenlenen programda ilk olarak şehitlik ziyaret edilerek, şehitlere mezarları başında dualar edildi. Şehitlikte edilen duaların ardından Vali Aktaş ve beraberindeki heyet Yoncalı Köyüne gidilerek 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otelde terör örgütü üyelerince şehit düşen Mehmet Çetin, mezarı başında anıldı ve dualar etti. - UŞAK