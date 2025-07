15 Temmuz şehidinin eşi: "Onun eşi olduğum için çok gururluyum"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaylım ateşi sonucu şehit edilen Medet Ekizceli'nin eşi Esra Ekizceli, "Onun eşi olduğum için çok gururluyum" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini engellemek için Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitmek üzere yola çıkan iki çocuk babası Medet Ekizceli, yaylım ateşi sonucu şehit olmuştu. Aradan geçen 9 yıla rağmen acısının hala taze olduğunu belirten şehit eşi Esra Ekizceli, Medet Ekizceli'nin eşi olmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

"Her anımız, her vaktimiz onu düşünmekle geçiyor"

Eşinin kişisel eşyalarından eve hatıra köşesi yaptığını söyleyen Esra Ekizceli, "Ankara'ya aile ziyaretine gitmiştik. Babam da belediyede çalışıyordu. Oradan çağırıp gelmesini istediler. Babamın yanında eşim de gitti ama darbe olduğundan haberimiz yoktu. Gittiklerinde belediye araçlarına binmişler. Külliyenin yokuşunda ilerlerken yaylım ateşine tutmuşlar ve eşim helikopterden gelen bir kurşunla vefat etti. Gerçekten yokluğu çocuklar ve benim için çok zor. Onun eşi olduğu için çok gururluyum. Bu durumun gururunu anlatamam ama acısı da çok büyük. Unutmadık, hiçbir zaman da unutmayacağız. Kendisi evde yaşıyormuş gibi kendisi. Her anımız, her vaktimiz onu düşünmekle geçiyor. Yediğimiz ekmekte, içtiğimiz çayda, her şeyde aklımızda. Eşimin eşyalarından eve bir köşe yaptık. İçerisinde üzerindeki gömleği, telefonu ve diğer eşyaları var. Vurulduğunda telefonunu düşürmüş, aradık, zor bulduk. Kolunda saati de vardı ama onu bulamadık, düşmüş. Onu, hatıraları ile yaşatacağımız ufak bir köşe yaptık. Bazen arada bir bakıyoruz, onu anımsıyoruz" diye konuştu. - ÇANKIRI