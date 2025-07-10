15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı - Son Dakika
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne dev Türk bayrağı asıldı
10.07.2025 12:46
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı, 15 Temmuz Derneği Bayrağı ve üzerinde "Zaferin Adı 15 Temmuz" yazılı bayrak asıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev bir Türk bayrağı, 15 Temmuz Derneği Bayrağı ve üzerinde "Zaferin Adı 15 Temmuz" yazılı bayrak asıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 9'uncu yıl dönümünde, 15 Temmuz akşamının sembol noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde İstanbul Valiliği ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile bayrak asma töreni gerçekleşti. Törene, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ve 15 Temmuz Şehidi Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil katıldı.

Bayrak asma töreni için 15 Temmuz Hafıza Müzesi'nde toplanan katılımcılar köprüye yürüyerek gitti. Bayrakların asılacağı noktaya gelindiğinde Türk bayrağı, 15 Temmuz Derneği bayrağı ve üzerinde " Zaferin Adı 15 Temmuz" yazılı bayraklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asıldı.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, "15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünü farklı ve güzel etkinliklerle anacağız. 15 Temmuz, milletimizin büyük bir kahramanlık destanıydı. Kutsal değerlerine ne kadar sahip çıktığının en güzel göstergelerinden bir tanesiydi. Bugün de kutsal değerlerinden, mukaddes değerlerinden Türk bayrağını, Asya ile Avrupa'nın tam ortasında İstanbul'un en güzel noktasında Boğaz'ın incisinde dalgalanmasını hep beraber gururla izleyeceğiz inşallah." dedi.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, "'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen arsa vatandır' demiş şairimiz. 15 Temmuz günü de bayrağımız inmesin, vatan bölünmesin diye en sevdiklerini geride bırakarak hayatlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bugün burada o şehitlerimizin değer verdiği, seve seve uğruna can verdiği bayrağımızı köprüye asarak vatandaşın görseline sunmuş olacağız" şeklinde konuştu.

15 Temmuz akşamı köprüde hain darbecilere karşı direnirken şehit olan Köksal Karmil'in oğlu Mehmet Akif Karmil ise, "İlk defa katılıyorum böyle bir programa, Türk bayrağını sdalgalandıracağız inşallah. Güzel olacağını düşünüyorum, teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne dev Türk bayrağı asıldı - Son Dakika

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