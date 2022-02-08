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15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması - Son Dakika

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması

08.02.2022 12:16
15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları 15 Temmuz Mahallesinde devam ediyor.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde belediye ekipleri tarafından alt yapı çalışmaları 15 Temmuz Mahallesinde devam ediyor.

Besni ilçesinin en büyük mahallelerinden biri olan 15 Temmuz Şehitler Mahallesi'nin alt yapı sorununu çözüme kavuşturulacağını belirten Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre'nin girişimleri sonucunda başlatılan MADAD Projesi kapsamında alt yapı ve su arıtma tesisi çalışmaları devam ediyor.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "2019 yılında göreve geldiğimizde 15 Temmuz Şehitler Mahallemizin alt yapı sorununu çözüme kavuşturacağımızı vadetmiştik. Bu vadimizin arkasından yapmış olduğumuz görüşmeler ve çalışmalar neticesinde MADAD Projesi ile bu mahallemizde kısa sürede alt yapı çalışmalarımıza başlamış olduk. 2021 yılının ortasında başladığımız çalışmalarla yaklaşık 28 Kilometrelik alt yapı kanalizasyon hattının şuan 18 kilometrelik bir kısmını bitirmiş bulunmaktayız. Mahallemizin alt yapı sorununu çözüme kavuşturulması ile beraber Belediye olarak üst yapı çalışmalarına da başlayacağız ve bu mahallemizi örnek bir mahalle yapmak için gayret sarf edeceğiz. Şuanda mahallemizde üst yapı olarak sorun yaşanıyor, bu durumdan dolayı hemşerilerimizin biraz daha sabır ve anlayış göstermesini temenni ediyoruz. Alt yapı tamamlanmadan üst yapıya geçmek tamamen israf olacaktır. Çünkü yapmış olduğumuz asfaltlama ve yol çalışmaları mahallemizde alt yapı olmamasından kaynaklı olarak yağmur veya kar suyu ile kısa sürede tekrardan bozulmaktadır. 15 Temmuz Şehitler Mahallemizde bulunan mahalle sakinlerimizin şunu bilmesini isterim ki mahallemizin alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından mahallemizde üst yapı çalışmalarına geçerek mahallemizi kısa süre de daha yaşanabilir bir mahalle haline getireceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması

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Mehmet Emre, 15 Temmuz, Adıyaman, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Şehitler Mahallesinde alt yapı çalışması - Son Dakika


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