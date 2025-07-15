15 Temmuz Şehitleri Aydın\'da anıldı

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminin 9'uncu yıldönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Aydın Valiliği 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 9'uncu yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen programda şehitler anılırken milli birlik vurgusu yapıldı. Programda ilk olarak Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk konuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tüm şehitler için dua edildi.

Aydın protokolü ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Canbolat şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Tellidede Mezarlığı'nda bulunan şehitlik defterini imzalayan Vali Canbolat, şehitlik defterine şu notları yazdı; "Aziz şehitlerimiz devletimizin ve milletimizin istiklali ve istikbali, al bayrağımızın yüceliği uğrunda en değerli varlığını canlarınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Bize bıraktığınız emanetin sorumluluğun idrakinde olup, aziz hatıralarınızı ilelebet yaşatacağız. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna erini her zaman muhafaza edecek, yeni nesiller sizleri daima minnet ve şükranla hatırlayacaktır. Millet size şükran size dua sizedir. Ruhlarınız şad olsun."

Tellidede Mezarlığı Şehitliğinde başlayan ziyaret programı Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedi Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi ziyaretleri ile devam etti. Gerçekleştirilen anma programına Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Polat Bora Mersin, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. - AYDIN