15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika
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15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

08.07.2022 17:39
15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar Karşıyaka Mezarlığında anıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminde şehit olanlar Karşıyaka Mezarlığında anıldı. Şehit aileleri de, vatan uğruna toprağa verdiği canlarının kabirlerini ziyaret ederek dualar etti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümüne yaklaşılırken şehit aileleri Kurban Bayramı arifesinde Karşıyaka Mezarlığını ziyaret etti. Öğle saatlerinde mezarlığa gelen şehit yakınları ve vatandaşlar dualar etti.

"Konuşurken sesim titriyor"

Şehit yakını Abdulsamet, duygularını anlatamadığını söyleyerek, "Dedemi ziyarete gelmiştim. Hüseyin Güntekin'de benim eşimin akrabası, 15 Temmuz şehitlerimizi ziyarete geleyim dedim. Duygularımı anlatamıyorum şuanda bile konuşurken sesim titriyor. İnşallah rabbim bu günleri bir daha bize yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Döndü Erçoban isimli vatandaş ise, "Anne ve babama gelmiştim. Her geldiğimizde şehitliğe de uğrarız. Allah rahmet eylesin. Şehit oldukları için çok üzgünüz. Allah annelerine ve babalarına sabır versin" dedi.

Şehit Mehmet Kocakaya'nın akrabası ise, "15 Temmuz'da şehit oldu. Hepsinin ruhları şad mekanları cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Her geldiğimizde ziyaret ediyoruz. Çok güzel bir duygu Allah herkese nasip etsin. Bizde askerde şehit olmayı istedik ama herkese nasip olmuyor. Allah mekanlarını cennet eylesin" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Yerel, Son Dakika

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