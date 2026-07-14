600 çocuk 60 saniyede Kuran okudu - Son Dakika
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600 çocuk 60 saniyede Kuran okudu

600 çocuk 60 saniyede Kuran okudu
14.07.2026 20:30  Güncelleme: 20:41
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Çorum'da yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Çorum'da yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okudu.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında, şehitlerin aziz hatırasını yad etmek amacıyla Çorum Şehitliği'nde özel bir program düzenlendi. Kent genelindeki yaz Kur'an kurslarında eğitim gören 600 çocuk katıldı. Önceden cüz ve sayfaların paylaştırıldığı öğrenciler, kendileri için belirlenen Kur'an-ı Kerim sayfalarını aynı anda okumaya başladı. Yüzlerce çocuğun tilavetiyle Kur'an-ı Kerim'i 60 saniyede tamamlandı.

Programa katılan Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş ve Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk çocuklarla birlikte Kur'an-ı Kerim okudu. Daha sonra Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından tüm şehitler için hatim duası yapıldı. Programın sonunda Vali Çalgan ve beraberindeki protokol üyeleri, şehitlikteki kabirlere karanfil bırakarak dua etti.

Programda konuşan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "İrade bizim, gençlik bizimse bu şehitlikte nasıl bir programla değerlerimizi ihya edebiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımızla beraber bu güzel fikir ortaya çıktı. Şu an yaz Kur'an kurslarına devam eden Kur'an-ı Kerim'e de geçmiş olan yavrularımız ile buluştuk ve bir dakika içerisinde Rabbimize hamdolsun ki hatmimizi yaptık, dualarımızı yaptık. Bir kez daha bu aziz vatanı şehitlerimize borçlu olduğumuzu, bir kez daha en yürekli en kalpten, en derinden hissettik. 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Hayatta olanlar için de hayırlı uzun ömürler diliyorum" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 600 çocuk 60 saniyede Kuran okudu - Son Dakika

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