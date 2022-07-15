15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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15 Temmuz sergisi açıldı

15.07.2022 15:41
15 Temmuz sergisi açıldı

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Güzel Sanatlar Galerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü sergisi düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA)tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü nedeniyle Güzel Sanatlar Galerisinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü sergisi düzenlendi.

Sergiye Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Hamdi Uçar, Zonguldak Belediye Başka Vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, siyasi partilerin il başkanları ve il protokolü katıldı. Serginin açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.

Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu. - ZONGULDAK

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Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri düzenlendi Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi Sinop'ta 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi
Kaynak: İHA

Demokrasi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 15 Temmuz sergisi açıldı - Son Dakika
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