15 Temmuz 10. Yıl Sergisi: Milletin Direnişi Gelecek Nesillere Aktarıldı - Son Dakika
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15 Temmuz 10. Yıl Sergisi: Milletin Direnişi Gelecek Nesillere Aktarıldı

15 Temmuz 10. Yıl Sergisi: Milletin Direnişi Gelecek Nesillere Aktarıldı
21.07.2026 13:08  Güncelleme: 13:14
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılında Sakarya'da düzenlenen sergi ve anma programında, hain darbe girişimine karşı milletin direnişi ve kahramanlığı vurgulandı. Dernek Başkanı Ali İnci, bu bilincin gelecek nesillere aktarılmasının tarihi bir sorumluluk olduğunu belirtti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılında hain darbe girişimi sırasında milletin ortaya koyduğu direniş ve kahramanlık gelecek nesillere sergiyle aktarıldı. 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, "Milletimizin o gece ortaya koyduğu direnişi ve kahramanlığı gelecek nesillere doğru şekilde aktarmak tarihi bir sorumluluktur. Çocuklarımız böyle bir ihaneti bir daha yaşamasın diye 15 Temmuz'u anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz Milli İrade Derneği tarafından "İrade Bizim, Zafer Bizim" sloganıyla düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10. Yıl Anma Programı", 15 Temmuz Milli İrade Derneği Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve 15 Temmuz'un 10'uncu yılına özel hazırlanan filmin gösterimiyle başlayan programın açılış konuşmasını yapan 15 Temmuz Milli İrade Derneği Genel Başkanı Ali İnci, 15 Temmuz gecesi milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara çıkarak milli iradesine sahip çıktığını belirtti. 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini ifade eden İnci, "15 Temmuz gecesi aziz milletimiz; tanklara, uçaklara, silahlara ve hainlere karşı imanıyla, cesaretiyle ve vatan sevgisiyle direndi. Şehitlerimiz canlarını feda etti, gazilerimiz bedenlerini siper etti. Bizler o gece yaşananları unutmadık, unutturmadık, unutturmayacağız. Çocuklarımız böyle bir ihaneti ve karanlık geceyi bir daha yaşamasın diye 15 Temmuz'u anlatmaya, milli irade şuurunu canlı tutmaya devam edeceğiz" dedi.

15 Temmuz gazileri yaşadıklarını anlattı

İnci, 15 Temmuz Milli İrade Derneği Gençlik Merkezi'nin yalnızca bir bina olmadığını, gençlerin tarih bilinci kazanacağı, şehitlerin aziz hatırasının yaşatılacağı ve gazilerin fedakarlıklarının gelecek nesillere aktarılacağı kalıcı bir eser olduğunu ifade etti. Programda konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, yaptıkları konuşmalarda 15 Temmuz'un gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yaparak, yürütülen çalışmalardan dolayı Ali İnci'ye teşekkür etti. Program çerçevesinde düzenlenen "10. Yılda 10 Yaşındaki Çocuklar" etkinliğinde çocuklara ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edilirken, kahraman gazilere de plaket verildi. Gaziler, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaşırken, programda duygu dolu anlar yaşandı. Ali İnci, programa katılan tüm misafirlere teşekkür ederek, birlik ve beraberlik sürdüğü sürece hiçbir ihanet girişiminin Türkiye'nin istiklal ve istikbaline gölge düşüremeyeceğini ifade etti.

Programa; AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, gaziler, sporcular, gençler, çocuklar ve çok sayıda vatandaş katıldı - SAKARYA

Kaynak: İHA

Darbe Girişimi, Demokrasi, 15 Temmuz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz 10. Yıl Sergisi: Milletin Direnişi Gelecek Nesillere Aktarıldı - Son Dakika

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