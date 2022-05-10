15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü - Son Dakika
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15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü

10.05.2022 23:03

Batman'da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu.

Batman'da yaşayan 50 yaşındaki Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce ayaklarının günden güne şişmesiyle hayatı alt üst oldu. Gitmedik doktor bırakmayan Tiryaki, hastalığına teşhis konulamadığı için yetkililere yardım çağrısında bulundu.

Batman'da yaşayan Nezrife Tiryaki, 15 yıl önce hayatı kabusa dönmeye başladı. Ayakları günden güne şişen Tiryaki, tedavi için imkanlar dahilinde gitmedik doktor bırakmadı. Tiryaki, gittiği doktorların, hastalığına kimisinin iltihap olduğunu, kimisinin de fil hastalığı olduğu cevabını aldığını öne sürdü. Tiryaki, "Eskisi gibi yürümek, koşmak, çalışmak, çocuklarıma bakmak istiyorum. Yürüyemiyorum, hiçbir şey yapamıyorum. Önce sol ayağımdaydı sonra sağ ayağıma geçti. Koluma, kalbime, elime vuracak diye korkuyorum. Kafama vurursa doktora yetişmeden ölebilirim. Ayaklarımdaki damarların ağrıları kafama vuruyor. Ambulans geliyor beni hastaneye yetişiyor. Sürekli böyle olmak istemiyorum yardım edin bana. Hastalığım nedir bilmiyorum. Bir teşhis koysunlar ki bileyim" diye konuştu.

Doğduğundan beri annesinin bu halde olduğunu ifade eden Necla Tiryaki ise kaç defa hastaneye gitmelerine rağmen herhangi bir teşhis konulamadığını ve annesi için okulu bıraktığını söyledi. - BATMAN

15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü
15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü

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Batman, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 15 yıldır hastalığına teşhis konulmayan kadının hayatı kabusa döndü - Son Dakika


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