150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı

07.07.2022 10:10

İstanbul Fatih'te bir mağazanın, halıları 150 liradan satacağını duyurmasının ardından izdiham yaşandı. Vatandaşlar, ucuz halıya sahip olabilmek için kıyasıya bir yarışa girerken o anlar da kameralara yansıdı.

İstanbul'da bulunan bir mağaza, uygun fiyata halı satışı yaptığını duyurunca vatandaşların akınına uğradı. Tanesi 150 TL olan halıdan almak için mağazaya gelenler adeta birbirleriyle yarıştı. Renk renk, çeşit çeşit halılar arasından beğendiklerini almaya çalışan vatandaşlar izdihama neden oldu.

"9 TANE ALDIM KOMŞUYA DAĞITACAĞIM"

Uygun fiyatlı olduğu için birden çok halı aldığını söyleyen bir vatandaş, "Çok ucuz, tanesi 150 TL. 4-5 tane alacağız. Eşimize, dostumuza söyleyeceğiz. Şuraya baksanıza, halk burada. Ucuz diye herkes buradan alıyor" dedi. Halı alan bir başka vatandaş ise, "9 tane halı aldım. Konu komşuya dağıtacağım. Tanesi 150 TL" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 150 liraya satılan halılar izdiham yarattı! Vatandaşların birbirleriyle yarıştığı anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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