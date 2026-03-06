153 Yıldır Süren Sepet Sallama Geleneği - Son Dakika
153 Yıldır Süren Sepet Sallama Geleneği

06.03.2026 10:42
Amasya'nın Alpaslan köyünde ramazan ayında çocuklar için 153 yıldır süren sepet sallama etkinliği devam ediyor.

Rafet ÖZTÜRK

(AMASYA)

- Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde ramazan ayında çocukları sevindiren "sepet sallama" geleneği 153 yıldır yaşatılıyor. 58 yaşındaki Ziya Ahmet Celep, "Bu etkinliğimizin amacı çocuklarımıza, gelecek nesillere bu gelenekleri, görenekleri aktarmak. Onlarda ramazan bilincini, şevkini yaşatmak" dedi.

Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde ramazan ayında çocukları sevindiren "sepet sallama" geleneği 153 yıldır sürdürülüyor. Ramazan ayının ortasında iftarın ardından lambaların aydınlattığı sokakları dolaşan çocukların taşıdığı sepet ve todbalara evlerden ve dükkanlardan büyükleri tarafından hediyeler konuluyor. Böylece çocuklara ramazan sevinci ve paylaşma kültürü aşılanıyor. Bu yıl da çocuklar renkli geleneğin keyfini çıkardı.

Çocukluğunda kendisinin de bu sokakları dolaşarak hediye topladığını anlatan 58 yaşındaki Ziya Ahmet Celep, "Ramazan'ın 14'ünü 15'ine bağlayan gece, sepet sallama gecesi. Bu etkinliğimizin amacı çocuklarımıza, gelecek nesillere bu gelenekleri, görenekleri aktarmak. Onlarda ramazan bilincini, şevkini yaşatmak için bu güzel etkinliği düzenliyoruz. Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhu 153 yıldır, daha nice 153 yıl yaşatmaya devam edeceğiz. Biz yaşadığımız sürece, çocuklarımız yaşadığı sürece bu gelenek yaşayacak" diye konuştu.

Etkinliğe katılan çocuklardan Muhammet Miraç Bektaş, "Bu etkinliğin adı sepet sallama. Bazı ülkelerde yaşanmaz ama müslüman ülkelerde yaşanabilir bazen. Yani eşya koyabilirler, kek, meyve suyu koyabilirler, her şeyi koyabilirler. Bu arada savaş olan ülkelerde, savaşı istemiyorum. Bu savaş bitsin. Benim isteğim bu" dedi.

Şevval Torun da "Ben bu etkinliği çok seviyorum. Bu etkinlik 153 yıldır yapılıyor ve bu etkinlikte çok güzel abur cuburlar topluyoruz ve bunları yiyoruz. Yani ben bu bayramı çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Amasya

