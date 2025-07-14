16 yaşında idamla yargılandı, 15 Temmuz\'da hain FETÖ kurşunu ile şehit oldu

15 Temmuz şehitlerden Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı, Halil'in şehit olduğunu ama vefatından sonra yüz binlerce Halil'i olduğunu, PKK'nın ise silah bırakmasının ülkenin çıkarına olacağını söyledi.

28 Şubat sürecinin en genç mağdurlarından Sivas'ın Zara ilçesi Canova köyü nüfusuna kayıtlı Halil Kantarcı, 16 yaşında uğradığı bir iftira sonucu Devlet Güvenlik Mahkemesinde idamla yargılandı. Hiç bulunmadığı bir yerde alkollü bir eğlence mekanına taş attığı, İBDA-C örgütüne mensup olduğu gerekçesi ile 9 yıl 3 ay hapis yattı. 16 yaşında girdiği cezaevinden 24 yaşında çıktı. 15 Temmuz 2016 tarihinde hain darbe girişimine karşı durdu. Boynundan girip böbreğinden çıkan hain bir kurşunla şehit oldu.

Halil Kantarcı'nın babası Ali Kantarcı, 15 Temmuz' u anlatmak benim için anlatmak çok zor ama öncelikle çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum. Bir taraftan da gururluyum çünkü çocuklarım benim yüzümü yere baktırmadılar. Allah'a çok şükür bir tane Halil kaybettim ama yüz binlerce Halil'im oldu. Diğer çocuklarım da o gece dışarıdaydı. Halil Çengelköy'de bulunuyordu. O gün ben Sivas'taydım. Sabah Halil'in yaralı olduğundan haberim oldu. Halil, o akşam kayınvalidesinde misafirlikteymiş ve daha sonrasında eve dönüyor. Eve dönünce benim çocuklar Halil'e neredesin diye telefon ediyorlar. Daha sonra benim çocuklar durumu Halil'e açıklayarak havaalanında olduklarını söylüyorlar. Halil, haberi alınca çocukları ve hanımı eve bırakarak dışarı çıkıyor. Çıktığı esnada havada uçan uçakların sesini duyuyor. Gelinimle o sırada vedalaşıyor. Daha sonra Çengelköy'e inince kavşakta önünü kesiyorlar ve şehadete eriyor. Bütün şehit aileleri gibi bir yaralı kalple yaşıyoruz ama gururluyuz. Allah razı olsun devletimizden. Hiçbir zaman için halimizi ve hatırımızı sormayı eksik etmiyorlar. Hiçbir zaman boş bırakmıyorlar. Telefon ediyorlar, uğruyorlar. Bu da bizim için teselli oluyor. Ben terörsüz Türkiye'nin iyi olacağını düşünüyorum. Hepimiz için de inşallah hayırlısı olur. Ama benim görüşüm eskiye nazaran çok iyi olacak. PKK'nın silah bırakması ülkenin çıkarına olacak" şeklinde konuştu. - SİVAS