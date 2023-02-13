162 saat sonra enkazdan çıktı, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti - Son Dakika
Üye Girişi

162 saat sonra enkazdan çıktı, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti

13.02.2023 10:47

162 saat sonra enkazdan çıktı, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti - 16 yaşındaki Ayşe, kendisini kurtaran askerlere ve belediye ekiplerine sedyedeyken sloganla moral verdi Hatay'da enkazın altından 162.

162 saat sonra enkazdan çıktı, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti

- 16 yaşındaki Ayşe, kendisini kurtaran askerlere ve belediye ekiplerine sedyedeyken sloganla moral verdi

HATAY - Hatay'da enkazın altından 162.saatte kurtarılan 16 yaşındaki Ayşe hayata dönüp ışığa çıktığında kendisini kurtaran askerlere, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da ekipler yeni bir cana ulaşmak için hummalı çalışmasına devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve askeri ekipler depremin 162'nci saatinde 16 yaşındaki Ayşe, isimli kızı sağ olarak çıkardı

UMKE ekiplerinin sedyeye aldığı küçük kız kendisini kurtaran ekiplere. "En büyük asker bizim asker" diye seslendi. Ekipler hem Ayşe'yi kurtardıklarına hem de Ayşe'nin sağlıklı olup slogan atmasına sevindiler

Hastaneye kaldırılan Ayşe'nin sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Milli Yol Partisi lideri Çayır, deprem bölgesi Hatay'da Milli Yol Partisi lideri Çayır, deprem bölgesi Hatay'da Oruç tutmak için sahura kalkan kadın depremde hayatta kaldı Oruç tutmak için sahura kalkan kadın depremde hayatta kaldı Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı Tablosu Antakya'da Havadan Çekilmiş Görüntülerle Depremin Acı Tablosu

Hatay, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 162 saat sonra enkazdan çıktı, 'En büyük asker bizim asker' sloganlarıyla teşekkür etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:14 Acun Ilıcalı, Trabzonspor-Basel maçını şifresiz yayınlayacak! Tüm gelir depremzedelere gidecek
10:44 Altının gram fiyatı 1.130 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 4 büyükler, ligden çekilen Hatay ve Gaziantep'ten transferler yapacak! İşte alacakları futbolcular
10:55 Hatay'da 175'inci saatte Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı
10:36 Dolar/TL, 18,84 seviyesinden işlem görüyor
10:27 162 saat sonra enkazdan çıktı! "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti
10:24 "Hatay'da baraj patladı" paylaşımı sonrası hakkında soruşturma başlatılan Oğuzhan Uğur adliyeye geldi
10:04 DASK'tan önemli açıklama: Hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulanmamaktadır
10:37 Emre Çolak, Türkiye'yi yasa boğan deprem felaketinden sonra futbolu bıraktı
10:36 Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir züccaciye dükkanında çekilen görüntü hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2023 11:52:00. #1.11#
SON DAKİKA: 162 saat sonra enkazdan çıktı, "En büyük asker bizim asker" sloganlarıyla teşekkür etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement