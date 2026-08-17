17 Ağustos Depremi İçin Anma Etkinliği - Son Dakika
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17 Ağustos Depremi İçin Anma Etkinliği

17 Ağustos Depremi İçin Anma Etkinliği
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AFAD, 17 Ağustos depremini anarak afetlere hazırlığın önemine dikkat çekti.

17 Ağustos depreminin 27. yılında AFAD tarafından anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, "17 Ağustos'u unutmuyor, afetlere birlikte hazırlanıyoruz" mesajı verildi. İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, "17 Ağustos'tan bugüne kadar aslında oldukça aşama kaydettik. Gerek arama kurtarma anlamında, gerek gönüllülük anlamında, gerekse müdahale anlamında çok daha iyi yerlerdeyiz" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni anma etkinliği kapsamında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından anlamlı bir etkinlik düzenlendi. AFAD Afet Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, "17 Ağustos'u unutmuyor, afetlere birlikte hazırlanıyoruz" mesajı verildi. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından o günün anısına hazırlanan bir video ile başladı. Deprem günü hayatını kaybeden vatandaşlar anılırken, afetlere hazırlık ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Deprem anı tatbikatı yapılarak hayati önem taşıyan "Çök-Kapan-Tutun" uygulaması hakkında bilgilendirme yapıldı. Programın devamında hazırlanan parkurda arama kurtarma köpeklerinin eğitim çalışmaları gerçekleştirildi. 7,4 büyüklüğündeki Gölcük Depremi bir simülasyon mekanizmasında canlandırıldı.

Programda konuşan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, eskiye kıyasla çok daha iyi noktalarda olunduğunu belirterek, "17 Ağustos'tan bugüne kadar aslında oldukça aşama kaydettik. Gerek arama kurtarma anlamında, gerek gönüllülük anlamında, gerekse müdahale anlamında çok daha iyi yerlerdeyiz. Mükemmel miyiz, her şey tamam mı, değiliz ama oldukça bir aşama kaydettiğimizi söyleyebilirim. Sadece İstanbul özelinde baktığımız zaman 144 tane akredite ekibimiz var, 5 bin 84 tane üyesi var. Bunların da 113 tanesi kentsel arama kurtarma anlamında hafif, orta ve ağır seviye akredite ekiplerimiz var. Sisteme kayıtlı 371 binin üzerinde gönüllümüz var. Online eğitimlerini tamamlamış, bir haftalık saha eğitimlerini tamamlamak üzere hazır bulunan 371 bin kişiden bahsediyoruz. İstanbul'da bunların 16 binin üzeri saha eğitimlerini alıp destek AFAD görevlisi olarak sisteme katılmış durumda" dedi.

"Hepimize afetsiz aydınlık günler diliyorum"

Olası bir depremin hem öncesinde hem de sonrasında herkesin üzerine bir görev düştüğünü belirten Özener, "AFAD bir çatı organizasyonunun en tepesinde, bir orkestra şefi gibi. AFAD en iyi saz çalanı, en iyi piyano çalanı, en iyi besteciyi, güfteciyi bir araya getirerek bu orkestrayı yönetecek. Onlar kimler, en iyi saz çalanlar sizlersiniz, en iyi bestekarlar sizlersiniz. Bunların ahenk içinde çalışması lazım. Bu sorumluluk AFAD'a düşüyor. Yoksa AFAD her şeyi yapacak diye bir şey yok. Biliyorsunuz İl Risk Azaltma Planlarımız var. 2021 yılında tüm ülkede, bütün illerde hazırlanan İl Risk Azaltma Planları, bunların toplamı Türkiye Afet Risk Azaltma Planı oldu. Türkiye Afet Müdahale Planımız var. Hepimize afetsiz aydınlık günler diliyorum. Olası bir afetin de biz tam olarak hazır olana kadar beklemesini temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Etkinliğe İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, ve İstanbul Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu katıldı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Yaşam, Yerel, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Yerel 17 Ağustos Depremi İçin Anma Etkinliği - Son Dakika

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