Gölcük'te 17 Ağustos Depremi 25. Yıl Dönümünde Anılacak - Son Dakika
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Yerel

Gölcük'te 17 Ağustos Depremi 25. Yıl Dönümünde Anılacak

Gölcük\'te 17 Ağustos Depremi 25. Yıl Dönümünde Anılacak

Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, depremin 25. yıl dönümünde çeşitli programlarla anılacak. Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenecek anma programı, seminer, dualar, çeşitli etkinlikler ve su altı kurtarma tatbikatı gibi etkinlikleri içerecek. Ayrıca deprem şehitlerinin mezarları da dualarla ziyaret edilecek.

13.08.2024 13:17  Güncelleme: 13:18
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Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, depremin 25. yıl dönümünde çeşitli programlarla anılacak.

Gölcük, 17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02'de 45 saniye süren depremde büyük yıkım yaşamış, toplamda 18 bin 373, depremin merkez üssü olan Gölcük'te ise resmi rakamlara göre 5 bin 300 kişi hayatını kaybetmişti. Büyük acıların yaşandığı depremin 25.yılında Gölcük'te, deprem şehitlerini anmak ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için bir dizi program düzenlenecek. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıların geleceği törende, deprem şehitleri dualar ve çeşitli programlarla anılacak.

Kavaklı Sahili'nde eller semaya açılacak

Gölcük Belediyesi'nin anma programı, 16 Ağustos Cuma günü saat 10.00-16.00 arasında Kazıklı Kervansaray'da düzenlenecek Afetlerde Sağlık Hizmetleri konulu seminer ile başlayacak. Her yıl olduğu gibi Kavaklı Sahili'nde sürecek program, saat 21.00'da Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile devam edecek. Deprem şehitlerinin dualar ile anılmasının ardından program protokol konuşmaları ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi - GESOTİM'in sertifika töreniyle devam edecek.

Su altında kurtarma ve tatbikat

Anma programına, Kocaeli ve Türkiye genelinden 40'a yakın STK ve arama kurtarma ekipleri katılacak. 50'ye yakın standın kurulacağı alanda ziyaretçiler, stantların görevlileri tarafından deprem gerçeği ve arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgilendirilecek. Program kapsamında, Kavaklı Sahili'nde denizde arama kurtarma ekiplerince bir de su altı kurtarma tatbikatı gerçekleştirilecek.

Program kapsamında ayrıca deprem fotoğrafları sergisi düzenlenecek. Son olarak da saat 03.02'de, deprem anıtına çelenk konulacak, saygı duruşu ve dualar yapılacak. Program alanına konuşlandırılacak deprem simülasyon tırı da tören günü saat 18.00'dan itibaren gezilebilecek. Program boyunca alanda olacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi afet tırları ve çeşitli STK'lar da tören boyunca vatandaşlara ikramlarda bulunacak.

Mezarlıklarda deprem şehitleri dualarla anılacak

Etkinliklere 17 Ağustos Cumartesi günü de devam edilecek. Saat 11.00'da Gölcük 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde, 12.00'da İhsaniye Deprem Şehitliği'nde, 15.30'da Değirmendere Deprem Şehitliği'nde, 17.30'da Yazlık Asri Mezarlığı ve Ulaşlı Deprem Şehitliğinde ziyaret, Kuran-ı Kerim tilaveti eşliğinde dualar edilecek. Ayrıca; 13.30'da İhsaniye Çiftlik Ulucami'de, 17.30'da da Halıdere Merkez Camisi'nde deprem şehitleri için Kuran-ı Tilaveti yapılarak ve dualar edilecek.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptığı açıklamada, "17 Ağustos Gölcük depreminin üzerinden tam 25 yıl geçti. 25. yılda da hem deprem şehitlerimizi anmak, hem de deprem gerçeğine bu acıları yaşamış insanlar olarak parmak basmak adına bir dizi etkinlik düzenliyoruz. 16 Ağustos akşamı saat 21.00'da Kavaklı Marina'da yapılacak anma programa tüm hemşehrilerimi davet ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gölcük'te 17 Ağustos Depremi 25. Yıl Dönümünde Anılacak - Son Dakika

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