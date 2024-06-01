Yerel

- 17. Karadeniz Offroad Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi

IĞDIR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 17. Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 17. Karadeniz Off-Road Kupası 2024 sezonunda toplamda 5 yarıştan oluşacak. Yarışın ilk ayağında Iğdır Millet Bahçesi'nde seremonik start verildi. Starta vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sürücüler de araçlarıyla figürler sergiledi.

Iğdır'da böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Iğdır Off-Road Kulüp Başkanı Sadık Polat, "Iğdır'da ilk kez Karadeniz Mali Kupası'nın ilk ayağını gördüğünüz gibi düzenliyoruz. Çok keyifli, çok güzel bir ortamda bu işi yapıyoruz. Karadeniz'den buraya bu organizasyonu getirmek de bizim için büyük bir gururdur. Karadeniz dışında yapılan ilk organizasyondur. Bunu Iğdır'ımıza, kültürümüze, çevremize tanıtmak coğrafya kaderdir kalıplaşmış sözünü kaldırmak için en azından bu bölgenin de bu alanlarda yeterli derecede olduğunu göstermek istedik. Aslında Ağrı Dağı etekleri bu organizasyon için daha çok elverişli bir yer. Alanların hepsi çok müsait. Her yer doğal olduğu için buraya gelen vatandaşların da bundan çok mutlu olacağını düşünüyorum. Buradan keyif alarak illerine döneceğini düşünüyorum. Iğdır'dan Iğdır Off-Road Kulübü olarak üç tane aracımız yarışıyor. İlk zamanlarda tek aracımız yarışıyordu. Zamanla biraz daha büyüdük. Bir dahaki senelerde bunun arkası gelir inşallah. Toplamda 23 araç yarışıyor. Karadeniz'den, İran'dan, Azerbaycan'da gelen yarışçılarımız var. Bu uluslararası konseptte bir yarış oluyor" dedi.

Yarış startı yarın Erhacı köyünde yapılacak. Iğdır yarışından sonra 17.Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak yarışı ise 6-7 Temmuz da Artvin'de devam edecek.