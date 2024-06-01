17. Karadeniz Offroad Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

17. Karadeniz Offroad Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 17. Karadeniz Off-Road Kupası'nın ilk ayağı için Iğdır'da seremonik start verildi. Yarış, Iğdır Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Iğdır Off-Road Kulüp Başkanı Sadık Polat, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Yarışın ikinci ayağı ise Artvin'de düzenlenecek.

01.06.2024 21:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- 17. Karadeniz Offroad Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi

IĞDIR - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 17. Karadeniz Off-Road Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu 17. Karadeniz Off-Road Kupası 2024 sezonunda toplamda 5 yarıştan oluşacak. Yarışın ilk ayağında Iğdır Millet Bahçesi'nde seremonik start verildi. Starta vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken sürücüler de araçlarıyla figürler sergiledi.

Iğdır'da böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını belirten Iğdır Off-Road Kulüp Başkanı Sadık Polat, "Iğdır'da ilk kez Karadeniz Mali Kupası'nın ilk ayağını gördüğünüz gibi düzenliyoruz. Çok keyifli, çok güzel bir ortamda bu işi yapıyoruz. Karadeniz'den buraya bu organizasyonu getirmek de bizim için büyük bir gururdur. Karadeniz dışında yapılan ilk organizasyondur. Bunu Iğdır'ımıza, kültürümüze, çevremize tanıtmak coğrafya kaderdir kalıplaşmış sözünü kaldırmak için en azından bu bölgenin de bu alanlarda yeterli derecede olduğunu göstermek istedik. Aslında Ağrı Dağı etekleri bu organizasyon için daha çok elverişli bir yer. Alanların hepsi çok müsait. Her yer doğal olduğu için buraya gelen vatandaşların da bundan çok mutlu olacağını düşünüyorum. Buradan keyif alarak illerine döneceğini düşünüyorum. Iğdır'dan Iğdır Off-Road Kulübü olarak üç tane aracımız yarışıyor. İlk zamanlarda tek aracımız yarışıyordu. Zamanla biraz daha büyüdük. Bir dahaki senelerde bunun arkası gelir inşallah. Toplamda 23 araç yarışıyor. Karadeniz'den, İran'dan, Azerbaycan'da gelen yarışçılarımız var. Bu uluslararası konseptte bir yarış oluyor" dedi.

Yarış startı yarın Erhacı köyünde yapılacak. Iğdır yarışından sonra 17.Karadeniz Off-Road Kupası 2. Ayak yarışı ise 6-7 Temmuz da Artvin'de devam edecek.

Kaynak: İHA

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Karadeniz, Artvin, Iğdır, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 17. Karadeniz Offroad Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 22:11:31. #1.13#
SON DAKİKA: 17. Karadeniz Offroad Kupası 1. Ayak için Iğdır'da seremonik start verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement