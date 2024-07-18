170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda - Son Dakika
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170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda

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Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Üçpınar köyünde bulunan 170 yıllık Abrenk Kilisesi, defineciler tarafından yıkılan bir dikili taşın dışında sağlam kalan iki dikili taşı ve bir şapeliyle birlikte kendi haline terk edilmiş durumda. 1854 yılında inşa edilen kilise, mimari açıdan dikkat çekici olsa da günümüzde tanınmaz hale gelmiştir.

18.07.2024 07:51
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170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda

ERZİNCAN - Erzincan'ın Tercan İlçesine bağlı Üçpınar köyünde bulunan 170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda.

Günümüze sağlam bir şekilde gelen Abrenk Kilisesi, giriş kapısındaki bilgiye göre 1854 yılında inşa edilmiş. Mimari açıdan dikkat çeken Abrenk Kilisesi'nin defineciler tarafından yıkılan bir dikili taşın dışında, sağlam kalan iki dikili taşı ve bir şapeli bulunuyor.

Erzincan'ın gezilecek yerleri arasındaki kilise günümüzde artık tanınmaz halde.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 170 yıllık Abrenk Kilisesi kendi haline terk edilmiş durumda - Son Dakika

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