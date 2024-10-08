18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Başladı

18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Başladı

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen festivalin açılışı, Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirildi. Festival süresince 850 film arasından seçilen 37 film izleyiciyle buluşacak.

08.10.2024 14:58  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali başladı. Festivalin açılış töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, "Yalnızca ikamet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum" dedi.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali, Beyoğlu Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Beyoğlu Sineması'nda gerçekleştirilen festivalin açılış törenine, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alper Ünlü, TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zeynep Eres Özdoğan ve mimarların yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. 11 Ekim'e kadar devam edecek olan festivalin açılış filmi, yönetmenliğini Yalçın Çiftçi'nin yaptığı Beyaz Dağın Çocukları filmi oldu.

"Yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturacağız"

Festivalin açılışında konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, yaşadığımız şehri anlamak için mimarisini anlamak gerektiğini belirterek, "Her yapı tarihin o anında hakim olan duyguyu, toplumsal gerçekliği içinde taşır. Beyoğlu bu anlamda çok zengin bir envantere sahip ilçemizdir. Bu envanter kentine sahip çıkan herkes gibi beni de heyecanlandırmaktadır. Yaşadığımız kenti anlamak, anlamlandırmak için mimariyi anlamak gerekiyor. Hedefimiz Beyoğlu'nda kent hayatının anlamlı kılınmasıdır. Böylece yalnızca ikamet edilen ya da ziyaret edilen değil, yaşanan ve yaşayan bir kent tasarımıyla Beyoğlu'nu hak ettiği değere kavuşturabileceğimize inanıyorum. Bugün gerçekleşen festivaldeki eserleri de bu yüzden çok kıymetli buluyorum. Çünkü Beyoğlu bir dünya kenti, İstanbul bir dünya şehri. Dünyadan etkilenen ve dünyayı etkileyen rolümüzün farkındayız. Uluslararası festivaller de bu etkileşimin sanatsal buluşma noktasıdır" dedi.

37 film gösterimi izleyiciyle buluşacak

7 Ekim'de Beyoğlu Sineması'nda başlayan 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali 11 Ekim 2024 tarihine kadar devam edecek. Festivale bu yıl 101 ülkeden, mimarlık ve kent üzerine üretilmiş belgesel ve animasyon dallarında toplam 850 film için başvuruda bulunuldu. Festival süresince 31 belgesel, 6 animasyon olmak üzere toplam 37 film gösterimi izleyiciyle buluşacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Beyoğlu Belediyesi, Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Festival, Belgesel, istanbul, Beyoğlu, Kültür, Sinema, Sanat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:14 DEM Parti’den yeni “tokalaşma“ çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız DEM Parti'den yeni "tokalaşma" çıkışı: Müzakereye ve diyaloğa hazırız
13:53 Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi Cenaze namazını kıldıran imam, cemaat yerine Sıla bebekten helallik istedi
13:18 Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu’na ait çıkmasına Münevver Karabulut’un babasından ilk yorum Mezardaki cenazenin Cem Garipoğlu'na ait çıkmasına Münevver Karabulut'un babasından ilk yorum
22:30 İşte Timur Cihantimur’un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel İşte Timur Cihantimur'un kaza anında kayda geçen konuşması: Hayatım bitti hemen gel
22:24 VAR kayıtları açıklandı: Immobile’nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu VAR kayıtları açıklandı: Immobile'nin penaltısında hakemlerin ne konuştuğu belli oldu
22:10 Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin’in cesedi bulundu Patronuyla kavga ettikten sonra kayıplara karışan Yasin'in cesedi bulundu
21:36 Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar Oyuna daldılar, okul bahçesinde mahsur kaldılar
21:36 Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı Dünyaca ünlü futbolcu kariyerini noktaladı
20:59 Beşiktaş’ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir Beşiktaş'ın yıldızı Galatasaray derbisini kaçırabilir
20:51 İsrail’den Lübnan’a ’Denizden uzak durun’ tehdidi İsrail'den Lübnan'a 'Denizden uzak durun' tehdidi
20:39 UEFA’dan Beşiktaş’a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor UEFA'dan Beşiktaş'a yasak geldi: Sebebi 7 yıl öncesine dayanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2024 15:51:39. #1.13#
SON DAKİKA: 18. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.