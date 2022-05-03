18 yaşındaki kızları kaybolunca bayramları zehir oldu - Son Dakika
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18 yaşındaki kızları kaybolunca bayramları zehir oldu

03.05.2022 00:58
18 yaşındaki kızları kaybolunca bayramları zehir oldu

Sakarya'da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 18 yaşındaki kızlarından haber alamayan aile, bayramlaşma programında emniyet müdürü ve milletvekilinden gözü yaşlı şekilde yardım istedi.

Sakarya'da yaklaşık 1 hafta önce kaybolan 18 yaşındaki kızlarından haber alamayan aile, bayramlaşma programında emniyet müdürü ve milletvekilinden gözü yaşlı şekilde yardım istedi.

Erenler'de yaşayan ve evinden çıkarak taksiye binen 18 yaşındaki Dilek Varol'dan 26 Nisan Salı gününden beri haber alınamıyor. Kızlarından haber alamayan acılı aile durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı. Kızlarının kaçırıldığını iddia eden anne Züleyha ile baba Soner Varol, Adapazarı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya'dan yardım istedi. Kızlarının kaçırıldığını düşünen aileyi dinleyen Atabek ve Kaya, iletişim bilgilerini alarak kızlarını bulacaklarını söyledi.

"Kızımın hayatından endişe ediyoruz"

Baba Soner Varol, "26 Nisan'da kızımız kaçırıldı, bir daha kendisinden haber alamıyoruz. İnşallah kızımızı buluruz. Bu bayramı bayram gibi geçirmeyi temenni ettik ama maalesef olmadı. Şüphelendiğimiz biri var ve çocuğun sosyal medya hesabına baktığımızda garip şeyler görüyoruz ve kızımızı dağa kaçırmasından korkuyoruz" dedi.

Gözü yaşlı anne Züleyha Varol ise, "Kızım Dilek'ten 26 Nisan'dan beri haber alamıyoruz. Görenlerin Allah rızası için bize haber vermesini rica ediyoruz. Bu bayramı bayram gibi bize yaşatsınlar. Kızımın hayatından endişe ediyoruz, eğer kızımız bizi görebiliyorsa bize haber versin lütfen" şeklinde konuştu. - SAKARYA

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MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde bayramlaşma etkinliği yapıldı MÜSİAD Sakarya Şubesi'nde bayramlaşma etkinliği yapıldı

Milletvekili, Sakarya, Nisan, Baba, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 18 yaşındaki kızları kaybolunca bayramları zehir oldu - Son Dakika


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