19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Trabzon'da Kutlandı

19.05.2026 23:35  Güncelleme: 01:24
Haber: Esra Nur PERVAN

Ortahisar Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çocuklar ve gençler için düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Ortahisar Belediyesi önünde düzenlenen kutlamalara Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya ve eşi Tuba Kaya'nın yanı sıra CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları, CHP Trabzon il ve ilçe yöneticileri ve her yaştan vatandaş katıldı.

"BUGÜN ATATÜRK'Ü DAHA İYİ ANLAMA BAYRAMI DİYE DEĞERLENDİRİYORUM"

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikle bütün hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Yoğun katılımla programımıza geldiler. ve tüm hemşehrilerimin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek, ayrıca kurduğu devleti, cumhuriyeti de gençlere emanet ederek bu dünyadan göçüp gitmişti. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, bu toprakları bizlere vatan yapan bütün şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla, rahmetle, minnetle anıyorum. Allah onlardan razı olsun. Onlar sayesinde milli bayramlarımızı, dini bayramlarımızı coşkuyla kutlayabiliyoruz. İnsan gibi bu topraklarda özgürce yaşayabiliyoruz. Onlara ne kadar borcumuz olduğunu kelimelerle anlatmamız mümkün değil tabii. İstiyoruz ki bu topraklarda hep birlikte bizlere bu cennet vatanı bırakanları saygıyla minnetle analım. Bayramlarımızı coşkuyla kutlayalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı bu bilinçle yetiştirelim. Vatanın, barışın, bu toprakların ne kadar kıymetli olduğunu, bu topraklar için ne kadar şehit kanı döküldüğünü bütün gelecek nesillere öğretelim. Bunun yolu işte bu bayramları unutturmamakla olur. Geçen biliyorsunuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız vardı. Maalesef ülkemizde yaşanan, istenmeyen birtakım olaylar, okul baskınları nedeniyle bazılarının da bahanesi oldu. O bayramımızı kutlayamamıştık. Bizlere de yazılar geldi bayramı kutlamayın diye. O yüzden istedik ki 19 Mayıs'ta coşkulu bir bayram kutlaması yapalım. Hemşerilerimizle buluşalım, hem Atamızı analım. Aslında Atamızı anmaktan ziyade anlamamızın daha önemli olduğu bir gündeyiz. Çünkü bayramımızın adı Atatürk'ü Anma. Biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı. Aslında bugün Atatürk'ü daha iyi anlama bayramı diye değerlendiriyorum ben. Çünkü verdiği büyük mücadeleyi, geride bıraktığı büyük eserini, devrimlerini bu topraklar için ve Türk millet için yaptıklarını hepimizin tekrar tekrar tekrar anlaması ve her fırsatta o büyük insana ve onun arkadaşlarına dua etmesi lazım diyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun."

Kaynak: ANKA

