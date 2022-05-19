19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı - Son Dakika
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı

19.05.2022 16:33
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çetişli etkinlikler ile kutlandı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı çetişli etkinlikler ile kutlandı.

Ayvalık'ta 19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk sunma töreniyle başladı. Ardından her zamanki mutlulukla, coşkuyla, heyecanla Hüsnü Uğural Stadı'ndaki görkemli törenle kutlamalar devam etti.

Törene Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı vekili Piyade Albay İsmail İbiş, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cumhuriyet Başsavcısı Necati Kayaközü, Sahil Güvenlik Komutanı SG YZB Alper Alemisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Coşkun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Onur Yakan, Ayvalık Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Şükrü Balkan siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve bayramını kutlayan gençler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene Hindistan, Bulgaristan ve Kazakistan Halk oyunları ekipleri gösterileri ile renk kattılar. Kutlamalar gençlerin hazırladığı gösterilerle Hüsnü Uğural Stadı'nda devam etti. Sporun kenti Ayvalık'ın başarılı genç sporcularına ödülleri takdim edildi. Ata'nın Gençliğe Hitabı ve Gençlerin Ata'sına cevabı yüzlerce Ayvalık'lı öğrenci tarafından okundu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin kutlama mesajında; "Her ülkenin gençleri o ülkenin aydınlık yüzüdür. Bizim gençlerimiz de ülkemizin aydınlık yüzü. Bu yüzden Atatürk bu ülkeyi her nesilde genç kuşaklara emanet etmiştir. 19 Mayıs Atatürk 'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" dedi. - BALIKESİR

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Ayvalık'ta kutlandı - Son Dakika


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