19 Mayıs Bayramı Kutlamaları Başladı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları Havuz Başında Atatürk Anıtına Çelenk Sunumuyla başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında, bugün Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur'un havuz başındaki Atatürk Anıtına Çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik Hizmetleri Müdürü Metin Günay, Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez, Yakutiye İlçe Müdürü İkram Sönmez ile Palandöken İlçe Müdürü Muzaffer Kaya ve şube müdürlerinin de katıldığı törende Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, günün anlamına binaen bir konuşma yaptı.

Çakmur, "Bugün, bağımsızlık meşalesinin harlanmaya başladığı bu kadim Dadaş diyarında, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası'nı büyük bir heyecanla başlatıyoruz.

Çakmur, konuşmasında şunları kaydetti: "Erzurum, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bir şehir olarak, Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözünün vücut bulduğu en anlamlı yerlerden biridir. Sizler sadece geleceğin liderleri değil, bugünün en kıymetli dinamiklerisiniz. Bu hafta boyunca gerçekleştireceğimiz spor müsabakaları, kültürel etkinlikler ve sanatsal faaliyetler, aramızdaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek ve sizlerin potansiyelini sergilemek için birer fırsattır. Sizlerin azmi ve enerjisi, Türkiye'yi daha aydınlık yarınlara taşıyacak en büyük güçtür. İl Müdürlüğü olarak, her adımınızda yanınızda olmaya, tesislerimizi ve imkanlarımızı sizlere sonuna kadar açmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyor; Gençlerimizin, Gençlik Haftası'nı ve 19 Mayıs Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Haftamız kutlu, birliğimiz daim olsun."

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları kapsamında bir hafta boyunca spor, kültür ve sanatsal etkinlikler yapılacak. - ERZURUM